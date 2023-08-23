Прокуратура расследует ночную атаку по Одесской области

Прокуратура фиксирует последствия вражеской атаки. Фото: Одесская областная прокуратура

Ночью 23 августа вооруженные силы РФ совершили обстрел, используя запрещенные международным правом средства ведения войны. Атака привела к серьезным повреждениям и разрушениям в регионе Подунавья.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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По предварительным данным, обстрелы произведены с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed". Прокуроры и правоохранители работают на местах происшествия, устанавливая полный перечень повреждений и разрушений, а также документируя доказательства этого очередного военного преступления РФ.

"В результате атаки повреждений и разрушений получили зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс в Подунавье, в том числе складские помещения и административные здания", — говорится в сообщении.

За процессуальным руководством Измаильской окружной прокуратуры начато досудебное расследование о нарушении законов и обычаев войны в соответствии со статьей 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, этой ночью российские захватчики в течение трех часов атаковали ударными беспилотниками на юге Одесской области. Их основной целью была гражданская инфраструктура региона.

Ранее мы сообщали, что в Измаиле Одесской области было шумно ночью 23 августа. Местные жители слышали взрывы. Воздушные силы сообщили об опасности удара БПЛА в регионе.