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З одеського порту вийшло два судна з продовольством

1 вересня 2023 12:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
З порту Одеси вийшли судна з продовольством
Судна, які вийшли з одеського порту. Фото: Marine traffic
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

З'явилася інформація про те, що сьогодні, 1 вересня, з одеського порту вийшло одразу два судна. Відомо, що один із балкерів під прапором Ліберії направляється у болгарську Варну, маршрут другого наразі невідомий. 

Про це у своєму Telegram-каналі народний депутат України Олексій Гончаренко. 

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Що відомо про судна

  • Перше судно — FILIA GLORY вийшло під прапором Ліберії. На сайті Marine traffic вказано, що воно йде з Одеси у Варну. 
  • Друге судно — OCEAN COURTESY — під прапором Маршаллових островів. Marine traffic повідомляє, що судно вийшло з Південного, але куди саме прямує, невідомо.

Зазначимо, що на борту балкерів — 56 тисяч тонн чавуну і 172 тисяч тонн залізорудного концентрату. Обидва судна знаходяться в оперуванні сінгапурської судноплавної компанії та перебували в порту до повномасштабного вторгнення РФ. 

Експорт зерна Чорним морем

За період активної роботи "зернової угоди" з портів Великої Одеси на вивіз було відправлено понад 1000 суден. Вони експортували близько 33 мільйони тонн агропродукції. 

Нагадаємо, 16 серпня перше судно вийшло з порту Одеси. Спеціальний тимчасовий коридор для переміщення цивільних суден до/з портів Великої Одеси став необхідністю для забезпечення безпеки та стабільності морського торговельного руху. 

Ці нові шляхи та сама "зернова угода" відрізняються декількома важливими аспектами. Відмінність полягає насамперед у тому, що на цей раз Україна не намагається досягнути домовленостей з Росією.

Також ми писали, що за перше півріччя 2023 року в Одеській області значно збільшилася кількість експортних операцій. З українських портів вирушив товару до 166 країн світу.

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