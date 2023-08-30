В Одеській області збільшилася кількість експорту зернових

Цивільний балкер у морі. Фото: marinetraffic.com

За перше півріччя 2023 року в Одеській області значно збільшилася кількість експортних операцій. З українських портів вирушило товару у 166 країн світу.

Про це під час Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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За інформацією очільника ОВА, експорт товарів склав понад мільярд доларів. А безпосередньо Одеська область займає четверте місце з часткою у загальному обсязі експорту товарів 5,6%.

Найбільший обсяг експорту

зернові культури — 52,8%;

жири та олії тваринного або рослинного походження — 15,6%;

готові харчові продукти — 5,1%.

Окремо Кіпер зазначив, що порти Дунайського кластеру за перші 15 днів серпня поточного року відвантажили 1 мільйон 750 тисяч тонн агропродукції, а у липні — понад 2 мільйони.

Нагадаємо, під час обстрілів портової інфраструктури Одеси та області, росіяни знищили понад 200 тисяч тонн українського збіжжя. Після припинення дії зернової угоди 17 липня, ворог атакував термінали регіону з агропродукцією понад 8 разів.

Додамо, вночі 23 серпня збройні сили РФ вчинили обстріл, використовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни. Атака призвела до серйозних пошкоджень та руйнувань у регіоні Придунав'я.