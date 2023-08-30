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В Одеській області збільшилася кількість експорту зернових, — Кіпер

30 серпня 2023 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одеській області збільшилася кількість експорту зернових
Цивільний балкер у морі. Фото: marinetraffic.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

За перше півріччя 2023 року в Одеській області значно збільшилася кількість експортних операцій. З українських портів вирушило товару у 166 країн світу.

Про це під час Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. 

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За інформацією очільника ОВА, експорт товарів склав понад мільярд доларів. А безпосередньо Одеська область займає четверте місце з часткою у загальному обсязі експорту товарів 5,6%.  

Найбільший обсяг експорту

  • зернові культури — 52,8%;  
  • жири та олії тваринного або рослинного походження — 15,6%;
  • готові харчові продукти — 5,1%.  

Окремо Кіпер зазначив, що порти Дунайського кластеру за перші 15 днів серпня поточного року відвантажили 1 мільйон 750 тисяч тонн агропродукції, а у липні — понад 2 мільйони.

Нагадаємо, під час обстрілів портової інфраструктури Одеси та області, росіяни знищили понад 200 тисяч тонн українського збіжжя. Після припинення дії зернової угоди 17 липня, ворог атакував термінали регіону з агропродукцією понад 8 разів.

Додамо, вночі 23 серпня збройні сили РФ вчинили обстріл, використовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни. Атака призвела до серйозних пошкоджень та руйнувань у регіоні Придунав'я.

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