В Одеській області збільшилася кількість експорту зернових, — Кіпер
За перше півріччя 2023 року в Одеській області значно збільшилася кількість експортних операцій. З українських портів вирушило товару у 166 країн світу.
Про це під час Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
За інформацією очільника ОВА, експорт товарів склав понад мільярд доларів. А безпосередньо Одеська область займає четверте місце з часткою у загальному обсязі експорту товарів 5,6%.
Найбільший обсяг експорту
- зернові культури — 52,8%;
- жири та олії тваринного або рослинного походження — 15,6%;
- готові харчові продукти — 5,1%.
Окремо Кіпер зазначив, що порти Дунайського кластеру за перші 15 днів серпня поточного року відвантажили 1 мільйон 750 тисяч тонн агропродукції, а у липні — понад 2 мільйони.
Нагадаємо, під час обстрілів портової інфраструктури Одеси та області, росіяни знищили понад 200 тисяч тонн українського збіжжя. Після припинення дії зернової угоди 17 липня, ворог атакував термінали регіону з агропродукцією понад 8 разів.
Додамо, вночі 23 серпня збройні сили РФ вчинили обстріл, використовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни. Атака призвела до серйозних пошкоджень та руйнувань у регіоні Придунав'я.