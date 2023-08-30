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У портах Одещини було знищено понад 200 тисяч тонн зерна, — Марчук

30 серпня 2023 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В портах Одещини було знищено понад 200 тисяч тонн зерна
Наслідки влучання в зерновий термінал. Фото: ОК "Південь"
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Під час обстрілів портової інфраструктури Одеси та області росіяни знищили понад 200 тисяч тонн українського збіжжя. Після припинення дії зернової угоди 17 липня ворог атакував термінали регіону з агропродукцією понад 8 разів.

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

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"Після припинення "зернової ініціативи" було декілька атак по портовій  інфраструктурі Одеси та Дунаю, що призвело до втрат близько 270 тисяч тонн зерна, яке було законтрактоване та мало йти на зовнішні ринки", — сказав він.

Також Марчук зазначив, що через дунайські морські порти Україна може експортувати до 2 мільйонів тонн агропродукції щомісяця. При цьому потенційно потужність портів можна збільшити до 3 мільйонів тонн на місяць.

Нагадаємо, аграрії Одеської області закликають владу скасувати наказ щодо завчасного заповнення митних декларацій. Частина фермерів уже перестала звертатися до митниці через неможливість виконати всі прописані умови.

Також ми писали, що чорноморські порти можуть повернутися до дії "зернової угоди" найближчим часом. В України є ресурси, які могли б забезпечити безпечний прохід в українській акваторії Чорного моря, проте необхідне рішення союзників. 

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