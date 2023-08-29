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Порти Великої Одеси у найближчі тижні можуть повернутися до зернової угоди

29 серпня 2023 14:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Порти Великої Одеси у найближчі тижні можуть повернутися до зернової угоди
Завантаження зерна у порту. Фото: gard.no
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Чорноморські порти можуть повернутися до дії зернової угоди найближчим часом. В України є ресурси, які могли б забезпечити безпечний прохід в українській акваторії Чорного моря, проте необхідне рішення союзників. 

Про це в етері телемарафону  повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"Порти Великої Одеси готові працювати за зерновою угодою надалі. Я думаю, що найближчі тижні стануть дуже важливими для того, щоб у новому форматі було створено цю Чорноморську зернову ініціативу. Сподіваюсь, що це буде без участі Російської Федерації.", — сказав Братчук.

Водночас речник УДА зазначив, що саме функціонування гуманітарних коридорів показало союзникам, які досі побоюються Росії, що можна продовжити угоду й без них

"Це власне не для нас було показано і зроблено, а для наших союзників, які досі побоюються Росії. Гуманітарні коридори показали, що можна працювати без країни-агресора", — наголошує спікер УДА

Робота портів на Дунаї

За словами Братчука, Дунайський кластер, зазнав значних пошкоджень інфраструктури,  проте порти працюють, завантаження триває.

"Дунайський кластер став саме тією паличкою-виручалочкою, яка допомогла після блокади чорноморських портів, експортувати зерно. Тому сподіваюся, що цей напрямок буде лише розвиватися", — підсумував Сергій Братчук. 

Нагадаємо, радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк назвав спроби Туреччини вмовити Росію продовжити "зернову угоду" "принизливими". На його думку, такі дії позбавляють Анкару репутації.

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