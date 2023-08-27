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Одеські порти можуть повернутися до зернової угоди: реакція Туреччини

27 серпня 2023 15:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеські порти можуть повернутися до зернової угоди
Завантаження зерна на судно. Фото: Мінінтеграції
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Вчора, 26 серпня, з одеського порту вийшло друге торгове судно, яке прямувало до Болгарії. Проте сьогодні почала з'являтися інформація, що балкер напівшляху змінив курс назад до України, але офіційних підтверджень наразі немає.

Про це в етері телемарафону  повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"Поки що офіційної інформації немає, є попередня. Були повідомлення, що ворог використовував керовані авіаційні бомби поблизу острова Зміїний, чим й налякали судно. Але вони не підтвердилися військовими", — сказав Братчук. 

Речник УДА наголосив, що балкер PRIMUS зайшов до одеського порту 20 лютого 2022 року, який вже стиг змінити власника та прапор. Тепер це судно курсує під прапором Ліберії. Воно з-поміж тих, які опинилися в Україні ще до війни та зараз поступово покидають її територіальні води.

Поновлення зернових коридорів

За словами Братчука, наразі не йдеться про повне відновлення зернової угоди, хоча позитивні зміни у цьому напрямку є. В української та турецької сторін спільний погляд на подальший експорт збіжжя. 

"Офіційно про це ще ніхто не говорить, бо немає угоди, але є тестовий маршрут. Перший похід вже відбувся, звичайно, не без ризиків. Але все пройшло безпечно, будемо моніторити ситуацію, і питання будуть вирішені", — повідомив він. 

Також Братчук наголосив на тому, що сподівається на продовження дії цих коридорів без залучення російської сторони. 

Нагадаємо, радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк назвав спроби Туреччини вмовити Росію продовжити "зернову угоду" "принизливими". На його думку, такі дії позбавляють Анкару репутації. 

Також ми писали, що в Одеській області посилили контроль за експортом зерна та олійних. В ОВА поділилися першими результатами перевірки "на чесність" агрокомпаній південного регіону.

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