На Одещині триває перевірка аграрних компаній

Збирання зерна у полі. Фото: google.com

В Одеській області посилили контроль за експортом зерна та олійних. В ОВА поділилися першими результатами перевірки "на чесність" агрокомпаній південного регіону.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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"Аналіз походження зерна від перших 32 опрацьованих, в рамках наказу, експортерів показують, що 21 компанія — працює сумлінно зі сплатою всіх податків, а до 11 підприємств з’явилися питання щодо походження зерна. Здебільшого ці підприємства не з Одеської області", — сказав Кіпер.

Також він додав, що продовженням перевірок займатимуться відповідні правоохоронні структури, а завантаження суден відбуватиметься виключно за умови проведення попереднього аналізу законності походження зерна.

Які компанії приєдналися

Українська Зернова Асоціація,

ТОВ "Дельта Вілмар Україна",

ТОВ СП "Нібулон",

ТОВ "Поромний комплекс Орлівка",

Приватне акціонерне товариство "Українське Дунайське пароплавство",

ПІІ "Вайтерра Україна",

ДП "Ренійський морський торговельний порт",

ТОВ "Рені-Лайн",

ТОВ "Соф Марін",

ПрАТ "Ізмаїльський річковий порт"

ПАТ "Дунайсудносервіс",

ПАТ "Дунайсудноремонт",

ТОВ "Чорноморський рибний порт",

ТОВ "Укрелеваторпром",

Приватне підприємство "Реніліс",

ТДВ "Ренійський елеватор",

ТОВ "Зерновий термінал Кілія",

Державне підприємство "Адміністрація морських портів України",

Державне підприємство "Ізмаїльський морський торговельний порт",

ПрАТ "АДМ Іллічівськ",

ТОВ "Краншип",

ТОВ "ДЛГ",

ТОВ "Вілле Форте Україна",

Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків,

ПП "Транс-експо",

ДП "МТП Усть-Дунайськ".

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