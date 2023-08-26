Чесний експорт: на Одещині триває перевірка аграрних компаній
В Одеській області посилили контроль за експортом зерна та олійних. В ОВА поділилися першими результатами перевірки "на чесність" агрокомпаній південного регіону.
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
"Аналіз походження зерна від перших 32 опрацьованих, в рамках наказу, експортерів показують, що 21 компанія — працює сумлінно зі сплатою всіх податків, а до 11 підприємств з’явилися питання щодо походження зерна. Здебільшого ці підприємства не з Одеської області", — сказав Кіпер.
Також він додав, що продовженням перевірок займатимуться відповідні правоохоронні структури, а завантаження суден відбуватиметься виключно за умови проведення попереднього аналізу законності походження зерна.
Які компанії приєдналися
- Українська Зернова Асоціація,
- ТОВ "Дельта Вілмар Україна",
- ТОВ СП "Нібулон",
- ТОВ "Поромний комплекс Орлівка",
- Приватне акціонерне товариство "Українське Дунайське пароплавство",
- ПІІ "Вайтерра Україна",
- ДП "Ренійський морський торговельний порт",
- ТОВ "Рені-Лайн",
- ТОВ "Соф Марін",
- ПрАТ "Ізмаїльський річковий порт"
- ПАТ "Дунайсудносервіс",
- ПАТ "Дунайсудноремонт",
- ТОВ "Чорноморський рибний порт",
- ТОВ "Укрелеваторпром",
- Приватне підприємство "Реніліс",
- ТДВ "Ренійський елеватор",
- ТОВ "Зерновий термінал Кілія",
- Державне підприємство "Адміністрація морських портів України",
- Державне підприємство "Ізмаїльський морський торговельний порт",
- ПрАТ "АДМ Іллічівськ",
- ТОВ "Краншип",
- ТОВ "ДЛГ",
- ТОВ "Вілле Форте Україна",
- Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків,
- ПП "Транс-експо",
- ДП "МТП Усть-Дунайськ".
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