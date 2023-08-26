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Чесний експорт: на Одещині триває перевірка аграрних компаній

26 серпня 2023 14:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині триває перевірка аграрних компаній
Збирання зерна у полі. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області посилили контроль за експортом зерна та олійних. В ОВА поділилися першими результатами перевірки "на чесність" агрокомпаній південного регіону.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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"Аналіз походження зерна від перших 32 опрацьованих, в рамках наказу, експортерів показують, що 21 компанія — працює сумлінно зі сплатою всіх податків, а до 11 підприємств з’явилися питання щодо походження зерна. Здебільшого ці підприємства не з Одеської області", — сказав Кіпер.

Також він додав, що продовженням перевірок займатимуться відповідні правоохоронні структури, а завантаження суден відбуватиметься виключно за умови проведення попереднього аналізу законності походження зерна.

Які компанії приєдналися

  • Українська Зернова Асоціація,
  • ТОВ "Дельта Вілмар Україна",
  • ТОВ СП "Нібулон",
  • ТОВ "Поромний комплекс Орлівка",
  • Приватне акціонерне товариство "Українське Дунайське пароплавство",
  • ПІІ "Вайтерра Україна",
  • ДП "Ренійський морський торговельний порт",
  • ТОВ "Рені-Лайн",
  • ТОВ "Соф Марін",
  • ПрАТ "Ізмаїльський річковий порт"
  • ПАТ "Дунайсудносервіс",
  • ПАТ "Дунайсудноремонт",
  • ТОВ "Чорноморський рибний порт",
  • ТОВ "Укрелеваторпром",
  • Приватне підприємство "Реніліс",
  • ТДВ "Ренійський елеватор",
  • ТОВ "Зерновий термінал Кілія",
  • Державне підприємство "Адміністрація морських портів України",
  • Державне підприємство "Ізмаїльський морський торговельний порт",
  • ПрАТ "АДМ Іллічівськ",
  • ТОВ "Краншип",
  • ТОВ "ДЛГ",
  • ТОВ "Вілле Форте Україна",
  • Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків,
  • ПП "Транс-експо",
  • ДП "МТП Усть-Дунайськ".

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