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Україна експортуватиме зерно через територіальні води НАТО, — Резніков

22 серпня 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Україна експортуватиме зерно через територіальні води НАТО, — Резніков
Експорт морем. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Україна продовжить експортувати продовольство Чорним морем. На думку Резнікова, РФ не наважиться атакувати цивільні судна. 

Про це міністр оборони України повідомив на брифінгу в Одесі. 

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"Нещодавній маршрут корабля з України до Босфору відбувся по територіальних водах України, Румунії, Болгарії та Туреччини. Важко уявити, що Росія наважиться атакувати судна у територіальних водах відразу трьох країн НАТО. Тому ми продовжимо виконувати гуманітарну місію. Маю оптимістичну оцінку, що і надалі саме таким коридором будемо постачати українську продукцію до різних куточків планети", — наголосив Резніков.

Міністр оборони додав, що вже близько 40 тонн зерна, соняшникової олії та різних продуктів харчування були поставлені з України до Африки та Південної Азії. Резніков також наголосив, що РФ тримає флот трохи далі від українських берегів. Зараз кораблі окупантів перебувають ближче до Новоросійська та Керченської протоки.

Експорт зерна Чорним морем

Контейнеровоз Joseph Schulte під прапором Гонконгу 16 серпня вийшов з порту Одеси. Судно рухалося тимчасовим коридором й дісталося до Стамбула. Турецькі ЗМІ повідомили, що судно стане на якір у порту Амбарлі. 

Зазначимо, ці нові шляхи та сама "зернова угода" відрізняються декількома важливими аспектами. Відмінність полягає насамперед у тому, що цього разу Україна не намагається досягнути домовленостей з Росією.

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