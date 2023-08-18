Перше судно, що вийшло з Одеси тимчасовим коридором, дісталось Стамбулу

Контейнеровоз Joseph Schulte проходить через Босфор у Стамбулі. Фото: Reuters

Контейнеровоз Joseph Schulte під прапором Гонконгу 16 серпня вийшов з порту Одеси. Судно рухалось тимчасовим коридором й дісталось до Стамбулу. Турецькі ЗМІ повідомили, що судно стане на якір у порту Амбарлі.

Про це повідомляє Reuters.

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Після більше ніж півтора року перебування в порту Одеса з 23 лютого 2022 року контейнеровоз Joseph Schulte під прапором Гонконгу підняв якір та розпочав свій шлях на Босфор. На його борту перебуває понад 30 тисяч тонн вантажу, включаючи 2114 контейнерів, зокрема з продовольством.

Контейнеровоз Joseph Schulte. Фото: Олександр Кубраков.

Що відомо про тимчасовий коридор

Згідно з навігаційним дорученням Військово-Морських Сил Збройних Сил України №6, нові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України були активовані з 8 серпня 2023 року.

Важливо зазначити, що Україна ініціювала цей маршрут та подала звернення до Міжнародної Морської Організації (IMO), щоб отримати підтримку і визнання свого права на вільне торговельне судноплавство. Рада ІМО визнала права України та закликала Росію дотримуватися міжнародних конвенцій і припинити погрози.

Зазначимо, ці нові шляхи та сама "зернова угода" відрізняються декількома важливими аспектами. Відмінність полягає насамперед у тому, що на цей раз Україна не намагається досягнути домовленостей з Росією.