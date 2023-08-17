"Зерновий коридор": яка країна допоможе захистити цивільні судна

Експорт Чорним морем. Фото: google

Румунія вже висловила згоду допомогти Україні в експорті агропродукції через румунські порти, внутрішні водні та транспортні маршрути. Однак, це більше економічна співпраця, а не військова допомога.

Таку думку на брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса висловив незалежний експерт та доцент історичного факультету Бухарестського університету Клаудіу Діджерату.

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"Ми не виключаємо можливість нашої допомоги в організації нового гуманітарного, "зернового коридору" на морі. Але коли мова йде про ці коридори, то треба координувати зусилля з партнерами по НАТО, адже Росія може атакувати комерційні судна. Треба докласти дипломатичні зусилля. Росія хоче "продати" поновлення "зернової угоди" та отримати щось для себе", — зазначив експерт.

Водночас він підкреслив, що Румунія не має можливості надавати військову допомогу для забезпечення функціонування такого коридору, оскільки в наявності відсутній потужний флот.

"Певні задачі можна забезпечити морськими дронами, але цього недостатньо. Але ми готові надавати Україні безпекову та розвідувальну інформацію", — розповів доктор Діджерату.

Експорт української агропродукції морем

За період активної роботи "Зернової угоди" з портів Великої Одеси на вивіз було відправлено понад 1000 суден. Вони експортували близько 33 мільйони тонн агропродукції.

Нагадаємо, 16 серпня, перше судно вийшло з порту Одеси. Спеціальний тимчасовий коридор для переміщення цивільних суден до/з портів Великої Одеси став необхідністю для забезпечення безпеки та стабільності морського торговельного руху.

Ці нові шляхи та сама "зернова угода" відрізняються декількома важливими аспектами. Відмінність полягає насамперед у тому, що на цей раз Україна не намагається досягнути домовленостей з Росією.