Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow "Зерновий коридор": яка країна допоможе захистити цивільні судна arrow

"Зерновий коридор": яка країна допоможе захистити цивільні судна

17 серпня 2023 19:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Зерновий коридор": яка країна допоможе захистити цивільні судна
Експорт Чорним морем. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Румунія вже висловила згоду допомогти Україні в експорті агропродукції через румунські порти, внутрішні водні та транспортні маршрути. Однак, це більше економічна співпраця, а не військова допомога.

Таку думку на брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса висловив незалежний експерт та доцент історичного факультету Бухарестського університету Клаудіу Діджерату.

Читайте також:

Захист суден в Чорному морі

"Ми не виключаємо можливість нашої допомоги в організації нового гуманітарного, "зернового коридору" на морі. Але коли мова йде про ці коридори, то треба координувати зусилля з партнерами по НАТО, адже Росія може атакувати комерційні судна. Треба докласти дипломатичні зусилля. Росія хоче "продати" поновлення "зернової угоди" та отримати щось для себе", — зазначив експерт.

Водночас він підкреслив, що Румунія не має можливості надавати військову допомогу для забезпечення функціонування такого коридору, оскільки в наявності відсутній потужний флот.

"Певні задачі можна забезпечити морськими дронами, але цього недостатньо. Але ми готові надавати Україні безпекову  та розвідувальну інформацію", — розповів доктор Діджерату.

Експорт української агропродукції морем

За період активної роботи "Зернової угоди" з портів Великої Одеси на вивіз було відправлено понад 1000 суден. Вони експортували близько 33 мільйони тонн агропродукції. 

Нагадаємо, 16 серпня, перше судно вийшло з порту Одеси. Спеціальний тимчасовий коридор для переміщення цивільних суден до/з портів Великої Одеси став необхідністю для забезпечення безпеки та стабільності морського торговельного руху. 

Ці нові шляхи та сама "зернова угода" відрізняються декількома важливими аспектами. Відмінність полягає насамперед у тому, що на цей раз Україна не намагається досягнути домовленостей з Росією.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Колишні республіки СРСР проти Росії: як допомагають Україні

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз