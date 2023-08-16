"Зернова угода": скільки суден за рік вийшло з портів Великої Одеси

Експорт зерна судном. Фото ілюстративне: google

За період активної роботи "Зернової угоди" з портів Великої Одеси на вивіз було відправлено понад 1000 суден. Вони експортували близько 33 мільйони тонн агропродукції.

Про це розповів т.в.о. директора департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної військової адміністрації Олексій Дмитренко.

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"За 11 місяців роботи зернової угоди з портів Великої Одеси вийшло понад 1000 суден з 32,9 млн тонн агропродукції — кукурудзою, пшеницею, соняшниковою олією, ячменем, ріпаком тощо. Судна прямували до країн Азії, Європи та Африки. І тільки за пів року 2023 року в портах Великої Одеси було перероблено 34, 4 тонни вантажів", — розповів посадовець.

Втім, у зв'язку з припиненням дії "Зернової ініціативи", зростає загроза для портової інфраструктури та зерносховищ. Атаки призвели до пошкоджень та часткового знищення значної кількості продовольства, а також понад 30 об'єктів портової інфраструктури, включаючи 5 цивільних суден.

Нагадаємо, сьогодні, 16 серпня, перше судно вийшло з порту Одеси. Спеціальний тимчасовий коридор для переміщення цивільних суден до/з портів Великої Одеси став необхідністю для забезпечення безпеки та стабільності морського торговельного руху.

Ці нові шляхи та сама "зернова угода" відрізняються декількома важливими аспектами. Відмінність полягає насамперед у тому, що на цей раз Україна не намагається досягнути домовленостей з Росією.