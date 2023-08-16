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"Зерновое соглашение": сколько судов за год вышло из портов Большой Одессы

16 августа 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Зерновое соглашение": сколько судов за год вышло из портов Большой Одессы
Экспорт зерна судном. Фото иллюстративное: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За период активной работы "Зернового соглашения" из портов Большой Одессы на вывоз было отправлено более 1000 судов. Они экспортировали около 33 миллионов тонн агропродукции.

Об этом рассказал и.о. директора департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской областной военной администрации Алексей Дмитренко.

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"За 11 месяцев работы зернового соглашения из портов Большой Одессы вышло более 1000 судов из 32,9 млн тонн агропродукции — кукурузой, пшеницей, подсолнечным маслом, ячменем, рапсом и т.д. Суда направлялись в страны Азии, Европы и Африки. И только за полгода В 2023 году в портах Большой Одессы было переработано 34, 4 тонны грузов", — рассказал чиновник.

Впрочем, в связи с прекращением действия "Зерновой инициативы" растет угроза для портовой инфраструктуры и зернохранилищ. Атаки привели к повреждению и частичному уничтожению значительного количества продовольствия, а также более 30 объектов портовой инфраструктуры, включая 5 гражданских судов.

Напомним, сегодня, 16 августа, первое судно вышло из порта Одессы. Специальный временный коридор для перемещения гражданских судов в порты Великой Одессы стал необходимостью для обеспечения безопасности и стабильности морского торгового движения.

Эти новые пути и сама "зерновая сделка" отличаются несколькими важными аспектами. Отличие состоит прежде всего в том, что на этот раз Украина не пытается достичь договоренностей с Россией.

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