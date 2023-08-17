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"Зерновой коридор": какая страна поможет защитить гражданские суда

17 августа 2023 19:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Зерновой коридор": какая страна поможет защитить гражданские суда
Экспорт по Черному морю. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Румыния уже выразила согласие помочь Украине в экспорте агропродукции через румынские порты, внутренние водные и транспортные маршруты. Однако это больше экономическое сотрудничество, а не военная помощь.

Такое мнение на брифинге в Медиацентре Украина-Одесса высказал независимый эксперт и доцент исторического факультета Бухарестского университета Клаудиу Диджерату.

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"Мы не исключаем возможность нашей помощи в организации нового гуманитарного, "зернового коридора" на море. Но когда речь идет об этих коридорах, то нужно координировать усилия с партнерами по НАТО, ведь Россия может атаковать коммерческие суда. Надо приложить дипломатические усилия. Россия хочет "продать" возобновление "зернового соглашения" и получить что-то для себя", — отметил эксперт.

В то же время он подчеркнул, что у Румынии нет возможности оказывать военную помощь для обеспечения функционирования такого коридора, поскольку налицо отсутствует мощный флот.

"Определенные задачи можно обеспечить морскими дронами, но этого недостаточно. Но мы готовы предоставлять Украине безопасность и разведывательную информацию", — рассказал доктор Диджерата.

Экспорт украинской агропродукции морем

За период активной работы "Зернового соглашения" из портов Большой Одессы на вывоз было отправлено более 1000 судов. Они экспортировали около 33 миллионов тонн агропродукции.

Напомним, 16 августа первое судно вышло из порта Одессы. Специальный временный коридор для перемещения гражданских судов в порты Великой Одессы стал необходимостью для обеспечения безопасности и стабильности морского торгового движения.

Эти новые пути и сама "зерновая сделка" отличаются несколькими важными аспектами. Отличие состоит прежде всего в том, что на этот раз Украина не пытается достичь договоренностей с Россией.

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