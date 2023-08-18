Первое судно, вышедшее из Одессы по временному коридору, добралось до Стамбула

Контейнеровоз Joseph Schulte проходит через Босфор в Стамбуле. Фото: Reuters

Контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга 16 августа вышел из порта Одессы. Судно двигалось по временному коридору и добралось до Стамбула. Турецкие СМИ сообщили, что судно станет на якорь в порту Амбарли.

Об этом сообщает Reuters.

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После более чем полутора лет пребывания в порту Одесса с 23 февраля 2022 года контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга поднял якорь и начал свой путь на Босфор. На его борту находится более 30 тысяч тонн груза, включая 2114 контейнера, в том числе с продовольствием.

Контейнеровоз Joseph Schulte. Фото: Александр Кубраков.

Что известно о временном коридоре

Согласно навигационному поручению Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины №6, новые маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины были активированы с 8 августа 2023 года.

Важно отметить, что Украина инициировала этот маршрут и подала обращение в Международную морскую организацию (IMO), чтобы получить поддержку и признание своего права на свободное торговое судоходство. Совет ИМО признал права Украины и призвал Россию соблюдать международные конвенции и прекратить угрозы.

Отметим, эти новые пути и сама "зерновая сделка" отличаются несколькими важными аспектами. Отличие состоит прежде всего в том, что в этот раз Украина не пытается достичь договоренностей с Россией.