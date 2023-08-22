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Украина будет экспортировать зерно через территориальные воды НАТО, — Резников

22 августа 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Украина будет экспортировать зерно через территориальные воды НАТО, — Резников
Экспорт морем. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Украина продолжит экспортировать продовольствие по Черному морю. По мнению Резникова, РФ не решится атаковать гражданские суда.

Об этом министр обороны Украины сообщил на брифинге в Одессе.

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"Недавний маршрут корабля из Украины в Босфор состоялся по территориальным водам Украины, Румынии, Болгарии и Турции. Трудно представить, что Россия решится атаковать суда в территориальных водах сразу трех стран НАТО. Поэтому мы продолжим выполнять гуманитарную миссию. Имею оптимистическую оценку, что и дальше именно таким коридором будем поставлять украинскую продукцию в разные уголки планеты", — подчеркнул Резников.

Министр обороны добавил, что уже около 40 тонн зерна, подсолнечного масла и разных продуктов питания были поставлены из Украины в Африку и Южную Азию. Резников также подчеркнул, что РФ держит флот чуть дальше украинских берегов. Сейчас корабли оккупантов находятся ближе к Новороссийска и Керченскому проливу.

Экспорт зерна по Черному морю

Контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга 16 августа вышел из порта Одессы. Судно двигалось по временному коридору и добралось до Стамбула. Турецкие СМИ сообщили, что судно станет на якорь в порту Амбарли.

Отметим, эти новые пути и сама "зерновая сделка" отличаются несколькими важными аспектами. Отличие состоит прежде всего в том, что на этот раз Украина не пытается достичь договоренностей с Россией.

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