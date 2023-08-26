В Одесской области продолжается проверка аграрных компаний

Уборка зерна в поле. Фото: google.com

В Одесской области ужесточили контроль за экспортом зерна и масличных. В ОВА поделились первыми результатами проверки "на честность" агрокомпаний южного региона.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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"Анализ происхождения зерна от первых 32 обработанных, в рамках приказа, экспортеров показывают, что 21 компания работает добросовестно с уплатой всех налогов, а к 11 предприятиям появились вопросы по происхождению зерна. В основном эти предприятия не из Одесской области", — сказал Кипер.

Также он добавил, что продолжением проверок будут заниматься соответствующие правоохранительные структуры, а загрузка судов будет происходить исключительно при проведении предварительного анализа законности происхождения зерна.

Какие компании присоединились

Украинская Зерновая Ассоциация,

ООО "Дельта Уилмар Украина",

ООО СП "Нибулон",

ООО "Паромный комплекс Орловка",

Частное акционерное общество "Украинское Дунайское пароходство",

ПИИ "Вайтерра Украина",

ГП "Ренийский морской торговый порт",

ООО "Рени-Лайн",

ООО "Соф Марин",

ЧАО "Измаильский речной порт"

ПАО "Дунайсудосервис",

ПАО "Дунайсудоремонт",

ООО "Черноморский рыбный порт",

ООО "Укрелеваторпром",

Частное предприятие "Ренилис",

ОДО "Ренийский элеватор",

ООО "Зерновой терминал Килия",

Государственное предприятие "Администрация морских портов Украины",

Государственное предприятие "Измаильский морской торговый порт",

ЧАО "АДМ Ильичевск",

ООО "Краншип",

ООО "ДЛГ",

ООО "Вилле Форте Украина",

Южное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками,

ЧП "Транс-Экспо",

ГП "МТП Усть-Дунайск".

Напомним, Украина продолжит экспортировать продовольствие по Черному морю. По мнению Резникова, РФ не решится атаковать гражданские суда.