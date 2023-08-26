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Честный экспорт: на Одесчине продолжается проверка аграрных компаний

26 августа 2023 14:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области продолжается проверка аграрных компаний
Уборка зерна в поле. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области ужесточили контроль за экспортом зерна и масличных. В ОВА поделились первыми результатами проверки "на честность" агрокомпаний южного региона.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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"Анализ происхождения зерна от первых 32 обработанных, в рамках приказа, экспортеров показывают, что 21 компания работает добросовестно с уплатой всех налогов, а к 11 предприятиям появились вопросы по происхождению зерна. В основном эти предприятия не из Одесской области", — сказал Кипер.

Также он добавил, что продолжением проверок будут заниматься соответствующие правоохранительные структуры, а загрузка судов будет происходить исключительно при проведении предварительного анализа законности происхождения зерна.

Какие компании присоединились

  • Украинская Зерновая Ассоциация,
  • ООО "Дельта Уилмар Украина",
  • ООО СП "Нибулон",
  • ООО "Паромный комплекс Орловка",
  • Частное акционерное общество "Украинское Дунайское пароходство",
  • ПИИ "Вайтерра Украина",
  • ГП "Ренийский морской торговый порт",
  • ООО "Рени-Лайн",
  • ООО "Соф Марин",
  • ЧАО "Измаильский речной порт"
  • ПАО "Дунайсудосервис",
  • ПАО "Дунайсудоремонт",
  • ООО "Черноморский рыбный порт",
  • ООО "Укрелеваторпром",
  • Частное предприятие "Ренилис",
  • ОДО "Ренийский элеватор",
  • ООО "Зерновой терминал Килия",
  • Государственное предприятие "Администрация морских портов Украины",
  • Государственное предприятие "Измаильский морской торговый порт",
  • ЧАО "АДМ Ильичевск",
  • ООО "Краншип",
  • ООО "ДЛГ",
  • ООО "Вилле Форте Украина",
  • Южное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками,
  • ЧП "Транс-Экспо",
  • ГП "МТП Усть-Дунайск".

Напомним, Украина продолжит экспортировать продовольствие по Черному морю. По мнению Резникова, РФ не решится атаковать гражданские суда.

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