В Одесской области продолжается проверка аграрных компаний

Честный экспорт: на Одесчине продолжается проверка аграрных компаний
В Одесской области ужесточили контроль за экспортом зерна и масличных. В ОВА поделились первыми результатами проверки "на честность" агрокомпаний южного региона.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
"Анализ происхождения зерна от первых 32 обработанных, в рамках приказа, экспортеров показывают, что 21 компания работает добросовестно с уплатой всех налогов, а к 11 предприятиям появились вопросы по происхождению зерна. В основном эти предприятия не из Одесской области", — сказал Кипер.
Также он добавил, что продолжением проверок будут заниматься соответствующие правоохранительные структуры, а загрузка судов будет происходить исключительно при проведении предварительного анализа законности происхождения зерна.
Какие компании присоединились
- Украинская Зерновая Ассоциация,
- ООО "Дельта Уилмар Украина",
- ООО СП "Нибулон",
- ООО "Паромный комплекс Орловка",
- Частное акционерное общество "Украинское Дунайское пароходство",
- ПИИ "Вайтерра Украина",
- ГП "Ренийский морской торговый порт",
- ООО "Рени-Лайн",
- ООО "Соф Марин",
- ЧАО "Измаильский речной порт"
- ПАО "Дунайсудосервис",
- ПАО "Дунайсудоремонт",
- ООО "Черноморский рыбный порт",
- ООО "Укрелеваторпром",
- Частное предприятие "Ренилис",
- ОДО "Ренийский элеватор",
- ООО "Зерновой терминал Килия",
- Государственное предприятие "Администрация морских портов Украины",
- Государственное предприятие "Измаильский морской торговый порт",
- ЧАО "АДМ Ильичевск",
- ООО "Краншип",
- ООО "ДЛГ",
- ООО "Вилле Форте Украина",
- Южное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками,
- ЧП "Транс-Экспо",
- ГП "МТП Усть-Дунайск".
Напомним, Украина продолжит экспортировать продовольствие по Черному морю. По мнению Резникова, РФ не решится атаковать гражданские суда.