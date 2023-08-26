З порту Одеси вийшло друге судно з продовольством

Балкер з вантажем виходить з Одеси. Фото: ВМС ЗС

Сьогодні, 26 серпня, після тривалої перерви з порту Одеси вийшло судно, яке знаходилося там з 20 лютого 2022 року. Балкер PRIMUS вирушив до болгарської Варни.

Про це повідомив керівник проєкту "Інституту Чорноморських Стратегічних досліджень" Андрій Клименко.

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Зазначимо, що це друге судно, яке вийшло з українського порту, після зупинки дії зернового коридору.

Маршрут балкера. Фото: Андрій Клименко

Експорт зерна Чорним морем

За період активної роботи зернової угодиз портів Великої Одеси на вивіз було відправлено понад 1000 суден. Вони експортували близько 33 мільйони тонн агропродукції.

Нагадаємо, 16 серпня, перше судно вийшло з порту Одеси. Спеціальний тимчасовий коридор для переміщення цивільних суден до/з портів Великої Одеси став необхідністю для забезпечення безпеки та стабільності морського торговельного руху.

Ці нові шляхи та сама "зернова угода" відрізняються декількома важливими аспектами. Відмінність полягає насамперед у тому, що на цей раз Україна не намагається досягнути домовленостей з Росією.

Нагадаємо, нещодавна атака по портовій інфраструктурі Одещини призвела до знищення 13 тисяч тонн зерна. Продовольство було призначено для Єгипту та Румунії.