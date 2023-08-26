Из порта Одессы вышло второе судно с продовольствием

Балкер с грузом выходит из Одессы. Фото: ВМС ВС

Сегодня, 26 августа, после длительного перерыва из порта Одессы вышло судно, находившееся там с 20 февраля 2022 года. Балкер PRIMUS отправился в болгарскую Варну.

Об этом сообщил руководитель проекта "Института Черноморских Стратегических исследований" Андрей Клименко.

Читайте также:

Отметим, что это второе судно, вышедшее из украинского порта, после остановки действия зернового коридора.

Маршрут балкера. Фото: Андрей Клименко

Экспорт зерна по Черному морю

За период активной работы зерновой сделки из портов Большой Одессы на вывоз было отправлено более 1000 судов. Они экспортировали около 33 миллионов тонн агропродукции.

Напомним, 16 августа первое судно вышло из порта Одессы. Специальный временный коридор для перемещения гражданских судов в порты Великой Одессы стал необходимостью для обеспечения безопасности и стабильности морского торгового движения.

Эти новые пути и сама "зерновая сделка" отличаются несколькими важными аспектами. Отличие состоит прежде всего в том, что на этот раз Украина не пытается достичь договоренностей с Россией.

Напомним, недавняя атака по портовой инфраструктуре Одесчины привела к уничтожению 13 тысяч тонн зерна. Продовольствие было предназначено для Египта и Румынии.