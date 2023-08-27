Одесские порты могут вернуться к зерновому соглашению

Погрузка зерна на судно. Фото: Мининтеграции

Вчера, 26 августа, из одесского порта вышло второе торговое судно, направлявшееся в Болгарию. Однако сегодня начала появляться информация, что балкер полупути сменил курс назад в Украину, но официальных подтверждений пока нет.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Пока официальной информации нет, есть предварительная. Были сообщения, что враг использовал управляемые авиационные бомбы вблизи острова Змеиный, чем и испугали судно. Но они не подтвердились военными", — сказал Братчук.

Представитель УГА подчеркнул, что балкер PRIMUS зашел в одесский порт 20 февраля 2022 года, который уже успел сменить владельца и флаг. Теперь это судно курсирует под флагом Либерии. Оно из тех, которые оказались в Украине еще до войны и сейчас постепенно покидают ее территориальные воды.

Обновление зерновых коридоров

По словам Братчука, речь пока не идет о полном возобновлении зернового соглашения, хотя положительные изменения в этом направлении есть. У украинской и турецкой сторон общий взгляд на дальнейший экспорт зерна.

"Официально об этом еще никто не говорит, потому что нет соглашения, но есть тестовый маршрут. Первый поход уже состоялся, конечно, не без рисков. Но все прошло безопасно, будем мониторить ситуацию, и вопросы будут решены", — сообщил он.

Также Братчук отметил, что надеется на продолжение действия этих коридоров без привлечения российской стороны.

Напомним, советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк назвал попытки Турции уговорить Россию продлить "зерновое соглашение" "унизительными". По его мнению, подобные действия лишают Анкару репутации.

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