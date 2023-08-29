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Порты Большой Одессы в ближайшие недели могут вернуться к "зерновому соглашению"

29 августа 2023 14:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Порты Большой Одессы в ближайшие недели могут вернуться к зерновому соглашению
Загрузка зерна в порту. Фото: gard.no
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Черноморские порты могут вернуться к действию "зерновых соглашений" в ближайшее время. У Украины есть ресурсы, которые могли бы обеспечить безопасный проход в украинской акватории Черного моря, однако необходимо решение союзников.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Порты Большой Одессы готовы работать по "зерновому соглашению" в дальнейшем. Я думаю, что ближайшие недели станут очень важными для того, чтобы в новом формате была создана эта Черноморская зерновая инициатива. Надеюсь, что это будет без участия Российской Федерации", сказал Братчук.

В то же время представитель УГА отметил, что именно функционирование гуманитарных коридоров показало союзникам, которые до сих пор опасаются России, что можно продлить соглашение и без них.

"Это, собственно, не для нас было показано и сделано, а для наших союзников, которые до сих пор опасаются России. Гуманитарные коридоры показали, что можно работать без страны-агрессора", — отмечает спикер УГА.

Работа портов на Дунае

По словам Братчука, Дунайский кластер получил значительные повреждения инфраструктуры, однако порты работают, загрузка продолжается.

"Дунайский кластер стал именно той палочкой-выручалочкой, которая помогла после блокады черноморских портов экспортировать зерно. Поэтому надеюсь, что это направление будет только развиваться", подытожил Сергей Братчук.

Напомним, советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк назвал попытки Турции уговорить Россию продлить "зерновое соглашение" "унизительными". По его мнению, подобные действия лишают Анкару репутации.

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