Порты Большой Одессы в ближайшие недели могут вернуться к "зерновому соглашению"

Загрузка зерна в порту. Фото: gard.no

Черноморские порты могут вернуться к действию "зерновых соглашений" в ближайшее время. У Украины есть ресурсы, которые могли бы обеспечить безопасный проход в украинской акватории Черного моря, однако необходимо решение союзников.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Порты Большой Одессы готовы работать по "зерновому соглашению" в дальнейшем. Я думаю, что ближайшие недели станут очень важными для того, чтобы в новом формате была создана эта Черноморская зерновая инициатива. Надеюсь, что это будет без участия Российской Федерации", — сказал Братчук.

В то же время представитель УГА отметил, что именно функционирование гуманитарных коридоров показало союзникам, которые до сих пор опасаются России, что можно продлить соглашение и без них.

"Это, собственно, не для нас было показано и сделано, а для наших союзников, которые до сих пор опасаются России. Гуманитарные коридоры показали, что можно работать без страны-агрессора", — отмечает спикер УГА.

Работа портов на Дунае

По словам Братчука, Дунайский кластер получил значительные повреждения инфраструктуры, однако порты работают, загрузка продолжается.

"Дунайский кластер стал именно той палочкой-выручалочкой, которая помогла после блокады черноморских портов экспортировать зерно. Поэтому надеюсь, что это направление будет только развиваться", — подытожил Сергей Братчук.

Напомним, советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк назвал попытки Турции уговорить Россию продлить "зерновое соглашение" "унизительными". По его мнению, подобные действия лишают Анкару репутации.