ВАР закликає Одеську ОВА скасувати наказ щодо завчасного заповнення митних декларацій

Завантаження зерна у вантажівку. Фото: Reuters

Аграрії Одеської області закликають владу скасувати наказ щодо завчасного заповнення митних декларацій. Частина фермерів вже перестала звертатися до митниці через неможливість виконати всі прописані умови.

Про це повідомили у Всеукраїнській Аграрній Раді.

Читайте також:

"Положення документа вимагають від експортерів подачі митної декларації за 10 днів до завантаження судна. Для її заповнення продавець має підготувати необхідний обсяг та накопичити зерно в порту, а також бути впевненим, що на судно потрапить саме зерно того обсягу та якості, що зазначено у декларації. Саме від цих показників буде залежати і вартість партії. На практиці виконати такі умови не є можливим для більшості аграріїв", — йдеться у повідомленні організації.

Наразі більшість аграріїв та трейдерів не накопичують зерно у портах, щоб не наражати людей, інфраструктуру і товар на небезпеку обстрілів зі сторони країни-агресорки, тому працюють переважно за домовленістю і збіжжя йде одразу з машини на судно.

Навантаженість дунайських портів

На сьогодні порти на Дунаї не мають достатньої кількості місць для зберігання великих обсягів зерна. Це також є причиною того, що зерно може зберігатися в неналежних умовах поза зернових терміналів.

Також митниця одразу вимагає попереднє декларування зерна, яке є рекомендаційним від ОВА. Таким чином прикордонники намагаються боротися з "тіньовим" експортом, проте ставлять під удар сумлінних аграріїв.

"Сьогодні аграрії без того відчувають надмірний бюрократичний тиск на всіх етапах — від виробництва до експорту продукції. Ще один регуляційний механізм з боку Одеської ОВА до тих, що вже діють на підставі законів та нормативно-правових актів, є надмірним та невиваженим", — зазначають аграрії.

Нагадаємо, одеських аграріїв будуть бронювати від мобілізації, адже регіон сьогодні гостро відчуває нестачу робочої сили. Голова Одеської ОВА наголосив на важливості цієї проблеми й закликав Центри зайнятості звернути особливу увагу на перепідготовку та підготовку нових кадрів, оскільки ніколи не пізно освоювати нові навички.