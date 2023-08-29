ВАР закликає Одеську ОВА скасувати наказ щодо завчасного заповнення митних декларацій

Аграрії закликають Одеську ОВА скасувати попереднє декларування зерна
Аграрії Одеської області закликають владу скасувати наказ щодо завчасного заповнення митних декларацій. Частина фермерів вже перестала звертатися до митниці через неможливість виконати всі прописані умови.
Про це повідомили у Всеукраїнській Аграрній Раді.
"Положення документа вимагають від експортерів подачі митної декларації за 10 днів до завантаження судна. Для її заповнення продавець має підготувати необхідний обсяг та накопичити зерно в порту, а також бути впевненим, що на судно потрапить саме зерно того обсягу та якості, що зазначено у декларації. Саме від цих показників буде залежати і вартість партії. На практиці виконати такі умови не є можливим для більшості аграріїв", — йдеться у повідомленні організації.
Наразі більшість аграріїв та трейдерів не накопичують зерно у портах, щоб не наражати людей, інфраструктуру і товар на небезпеку обстрілів зі сторони країни-агресорки, тому працюють переважно за домовленістю і збіжжя йде одразу з машини на судно.
Навантаженість дунайських портів
На сьогодні порти на Дунаї не мають достатньої кількості місць для зберігання великих обсягів зерна. Це також є причиною того, що зерно може зберігатися в неналежних умовах поза зернових терміналів.
Також митниця одразу вимагає попереднє декларування зерна, яке є рекомендаційним від ОВА. Таким чином прикордонники намагаються боротися з "тіньовим" експортом, проте ставлять під удар сумлінних аграріїв.
"Сьогодні аграрії без того відчувають надмірний бюрократичний тиск на всіх етапах — від виробництва до експорту продукції. Ще один регуляційний механізм з боку Одеської ОВА до тих, що вже діють на підставі законів та нормативно-правових актів, є надмірним та невиваженим", — зазначають аграрії.
Нагадаємо, одеських аграріїв будуть бронювати від мобілізації, адже регіон сьогодні гостро відчуває нестачу робочої сили. Голова Одеської ОВА наголосив на важливості цієї проблеми й закликав Центри зайнятості звернути особливу увагу на перепідготовку та підготовку нових кадрів, оскільки ніколи не пізно освоювати нові навички.