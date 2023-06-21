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Одеських аграріїв будуть бронювати від мобілізації, — Кіпер

21 червня 2023 15:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеських аграріїв будуть бронювати від мобілізації, — Кіпер
Тракторист. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Понад 90 агропідприємців з усієї області зібралися на зустрічі з головою Одеської обласної адміністрації Олегом Кіпером. У ході зустрічі сторони обговорили нагальні питання, пов'язані з початком збору врожаю 2023.

Про це повідомляє Одеська ОВА.

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Один із головних проблемних аспектів, який був порушений — це нестача робочої сили. Аграрії стикаються з гострим дефіцитом сезонних працівників, зокрема трактористів та комбайнерів. Голова ОВА наголосив на важливості цієї проблеми й закликав Центри зайнятості звернути особливу увагу на перепідготовку та підготовку нових кадрів, оскільки ніколи не пізно вивчати нові навички.

"Особисто займусь питанням бронювання аграріїв від мобілізації на період збору урожаю, аби не було формальних відмов. Також маємо врегулювати та систематизувати пересування вантажного транспорту, аби полегшити трафік", — зазначив Олег Кіпер.

Поряд з цим, існує низка інших нагальних питань, зокрема і зрошувальні системи. Голова ОВА Олег Кіпер підкреслив, що це лише частина проблем, над якими вони працюють, і розв'язання цих питань є пріоритетним завданням.

Нагадаємо, аграрії Одеської області вже намолочують перші врожаї. За їхніми прогнозами, цьогорічні обʼєми будуть "непогані".

Зазначимо, в Одеській області в цьому році посіяли озимі культури на площу 600 тисяч гектарів. З цієї загальної території найбільша частка — 436 тисяч тонн — була відведена під пшеницю.

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