Аграрії Одещини вже розпочали жнива

Комбайн в полі. Фото: Департамент аграрної політики Одеської ОВА

Аграрії Одеської області вже намолочують перші врожаї. За їх прогнозами, цьогорічні обʼєми будуть "непогані".

Про це заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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За його словами, одеські аграрії вже намолочують перші врожаї, що дозволить регіону стати хлібним хабом для півдня України.

"Одещина стає таким "хлібним хабом" для півдня нашої держави і взагалі для України. Така роль Одеському регіону випала не просто так. Це є одним із наслідків підриву Каховської ГЕС російськими окупантами 6 червня", — повідомив Сергій Братчук.

Врожай зернових

Тим часом в Департаменті аграрної політики Одеської ОВА зазначили, що цього року на Одещині очікується хороший врожай зернових. За прогнозами, сільгоспвиробники зберуть чотири мільйони тонн збіжжя, що на третину більше, ніж минулого року. Але водночас постає новий виклик: як продати зерно, щоб отримати обігові кошти. Через те, що Росія блокує роботу зернового коридору, ціни, за якими трейдери закуповують у фермерів, стрімко падають.

"Якщо ми, наприклад, в березні мали ціну на Дунаї на продовольчу пшеницю другого класу в 9 — 9,4 тисячі гривень, то сьогодні лише 7—7,5 тисяч гривень. І таку ціну ще треба пошукати. Яка ціна буде на початку збирального сезону, я не знаю, але мені здається, нижча",— повідомила директорка Департаменту аграрної політики, продовольства і земельних відносин Одеської ОВА Алла Стоянова.

Сховища для зберігання зерна

Також вона додала, що в області наразі достатньо сховищ для майбутнього врожаю. Також працюють державні та іноземні програми підтримки агросектору. На другий рік повномасштабної війни аграрії встигли адаптуватися до нових викликів, а настрій — оптимістичний, адже, як зазначають самі фермери, в сільському господарстві працюють люди сильні духом.

Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ефективна робота зернового коридору після 17 липня можлива лише за умови відновлення експорту російського аміаку. Для цього, він вважає, Захід має послабити санкції.