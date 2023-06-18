Аграрии Одесщины уже начали жатву

Комбайн в поле. Фото: Департамент аграрной политики Одесской ОВА

Аграрии Одесской области уже намолочивают первые урожаи. По их прогнозам, нынешние объемы будут "неплохими".

Об этом заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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По его словам, одесские аграрии уже намолачивают первые урожаи, что позволит региону стать хлебным хабом для юга Украины.

"Одесчина становится таким "хлебным хабом" для юга нашего государства и вообще для Украины. Такая роль Одесскому региону выпала не просто так. Это является одним из последствий подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами 6 июня", — сообщил Сергей Братчук.

Урожай зерновых

Между тем, в Департаменте аграрной политики Одесской ОВА отметили, что в этом году в Одесской области ожидается хороший урожай зерновых. По прогнозам, сельхозпроизводители соберут четыре миллиона тонн зерна, что на треть больше, чем в прошлом году. Но в то же время возникает новый вызов: как продать зерно, чтобы получить оборотные средства. Поскольку Россия блокирует работу зернового коридора, цены, по которым трейдеры закупают у фермеров, стремительно падают.

"Если мы, например, в марте имели цену на Дунае на продовольственную пшеницу второго класса в 9-9,4 тысячи гривен, то сегодня только 7-7,5 тысячи гривен. И такую цену еще нужно поискать. Какая цена будет в начале уборочного сезона, я не знаю, но мне кажется, ниже", — сообщила директор Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВ Алла Стоянова.

Хранилища для зерна

Также она добавила, что в области пока достаточно хранилищ для будущего урожая. Также работают государственные и иностранные программы поддержки агросектора. На второй год полномасштабной войны аграрии успели адаптироваться к новым вызовам, а настроение оптимистично, ведь, как отмечают сами фермеры, в сельском хозяйстве работают люди сильные духом.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что эффективная работа зернового коридора после 17 июля возможна только при условии возобновления экспорта российского аммиака. С этой целью он считает, что Запад должен ослабить санкции.