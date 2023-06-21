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Одесских аграриев будут бронировать от мобилизации, — Кипер

21 июня 2023 15:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесских аграриев будут бронировать от мобилизации, — Кипер
Тракторист. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Более 90 агропредпринимателей со всей области собрались на встрече с главой Одесской областной администрации Олегом Кипером. В ходе встречи стороны обсудили насущные вопросы, связанные с началом сбора урожая 2023 года.

Об этом сообщает Одесская ОВА.

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Один из главных проблемных аспектов, который был поднят, — нехватка рабочей силы. Аграрии сталкиваются с острым дефицитом сезонных работников, включая трактористов и комбайнеров. Глава ОВА отметил важность этой проблемы и призвал Центры занятости обратить особое внимание на переподготовку и подготовку новых кадров, поскольку никогда не поздно изучать новые навыки.

"Лично займусь вопросом бронирования аграриев от мобилизации на период сбора урожая, чтобы не было формальных отказов. Также должны урегулировать и систематизировать передвижение грузового транспорта, чтобы облегчить трафик", отметил Олег Кипер.

Наряду с этим, существует ряд других актуальных вопросов, включая оросительные системы. Глава ОВА Олег Кипер подчеркнул, что это лишь часть проблем, над которыми они работают, и решение этих вопросов является приоритетной задачей.

Напомним, аграрии Одесской области уже намолачивают первые урожаи. По их прогнозам, нынешние объемы будут "неплохими".

Отметим, в Одесской области в этом году посеяли озимые культуры на площадь в 600 тысяч гектаров. С этой общей территории наибольшая часть — 436 тысяч тонн — была отведена под пшеницу.

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