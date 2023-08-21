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Підприємств, які оформили бронювання для своїх працівників, стає все більше, — ОВА

21 серпня 2023 06:41
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Підприємств, які оформили бронювання для своїх працівників, стає все більше
Військовозобов'язані чоловіки. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Ряд підприємств на Одещині вже оформили бронювання для своїх співробітників. Серед них ті, що забезпечують функціонування економічного фронту.

Про це журналістам Новини.LIVE заявив заступник голови Одеської ОВА Дмитро Радулов.

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За його словами, загалом із початку бронювання до Одеської ОВА надійшло понад 200 заявок від підприємств.

"По Одеській області заброньовано понад 180 підприємств, що складає понад 6500 тисяч військовозобов’язаних.  Серед підприємств, які вже отримали бронювання, ті, що забезпечують економічний блок, а саме: аграрії, промислові підприємства, торговельні мережі, виробники різних видів продукції. Також є і соціальна сфера, але цих закладів та установ не так багато. Не багато військовозобов’язаних заброньовано і в органах державної влади", — резюмував Дмитро Радулов.

Зазначимо, одеських аграріїв будуть бронювати від мобілізації, адже регіон сьогодні гостро відчуває нестачу робочої сили. Голова Одеської ОВА наголосив на важливості цієї проблеми й закликав Центри зайнятості звернути особливу увагу на перепідготовку та підготовку нових кадрів, оскільки ніколи не пізно вивчати нові навички.

Нагадаємо, з лютого 2023 року на території Одеської області понад 3 тисячі працівників забронювали на випадок мобілізації. Влада визначила понад 180 підприємств, які мають критичне значення для громади області.

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