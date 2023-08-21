Предприятий, оформивших бронирование для своих работников, становится все больше

Военнообязанные мужчины. Фото: Новини.LIVE

Ряд предприятий в Одесской области уже оформили бронирование для своих сотрудников. Среди них обеспечивающие функционирование экономического фронта.

Об этом журналистам Новини.LIVE заявил заместитель председателя Одесской ОВА Дмитрий Радулов.

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По его словам, всего с начала бронирования в Одесский ОВ поступило более 200 заявок от предприятий.

"По Одесской области забронировано более 180 предприятий, что составляет более 6500 тысяч военнообязанных. Среди уже получивших бронирование предприятий те, которые обеспечивают экономический блок, а именно: аграрии, промышленные предприятия, торговые сети, производители различных видов продукции. Также есть и социальная сфера, но этих учреждений и учреждений не так много. Не многие военнообязанные забронированы и в органах государственной власти", — резюмировал Дмитрий Радулов.

Отметим, одесских аграриев будут бронировать от мобилизации, ведь регион сегодня остро ощущает нехватку рабочей силы. Глава Одесской ОВА отметил важность этой проблемы и призвал Центры занятости обратить особое внимание на переподготовку и подготовку новых кадров, поскольку никогда не поздно изучать новые навыки.

Напомним, с февраля 2023 года на территории Одесской области более 3 тысяч работников забронировали на случай мобилизации. Власти определили более 180 предприятий, имеющих критическое значение для общины области.