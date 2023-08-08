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Аграріям Одеси надали критерії бронювання працівників від мобілізації

8 серпня 2023 17:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Аграріям Одеси надали критерії бронювання працівників від мобілізації
Алла Стоянова, директорка департаменту аграрної політики Одеської ОВА. Фото: Медіацентр Україна – Одеса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Аграрні підприємства мають можливість бронювати працівників від можливої мобілізації. Для цього їх діяльність має відповідати принаймні трьом з шести встановлених критеріїв. 

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповіла директорка департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА Алла Стоянова.

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Критерії для бронювання 

Щоб визначити підприємства, які є критично важливими для громади, необхідно відповідати як мінімум трьом з наступних критеріїв:

  • Відсутність заборгованості зі заробітної плати та сплати податків.
  • Наявність площі для обробітку сільськогосподарських угідь для багаторічних насаджень та ягід не менше 10 гектар, овочів не менше 20 гектар, зернових культур не менше 50 гектар.
  • Наявність не менше 15 застрахованих працівників.
  • Наявність договорів на виробництво та реалізацію продукції для об’єктів критичної інфраструктури.
  • Отримання дозволів, ліцензій та сертифікатів на відповідну діяльність.
  • Відповідність основного виду діяльності підприємства.

Додатково, Алла Стоянова підкреслила, що умови бронювання можна знайти на сайті департаменту та у вайбер групі "Аграрії Одещини".

Нагадаємо, Одеська ОВА розширила перелік критеріїв для визначення підприємств, установ та організацій, які є ключовими для забезпечення потреб територіальних громад області. Кожна галузь тепер має свої власні критерії та умови, які потрібно виконати.

Раніше ми писали, яких помилок найчастіше припускаються роботодавці при бронюванні працівників та як їх можна уникнути. 

Також ми повідомляли, за яких умов можуть анулювати бронювання працівника.

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