Аграриям Одессы предоставили критерии бронирования работников от мобилизации

Алла Стоянова, директор департамента аграрной политики Одесской ОВА. Фото: Медиацентр Украина – Одесса

Аграрные предприятия могут бронировать работников от возможной мобилизации. Для этого их деятельность должна соответствовать, по крайней мере, трем из шести установленных критериев.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина — Одесса рассказала директор департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА Алла Стоянова.

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Критерии для бронирования

Чтобы определить предприятия, которые критически важны для общества, необходимо соответствовать как минимум трем из следующих критериев:

Отсутствие задолженности по заработной плате и уплате налогов.

Наличие площади для возделывания сельскохозяйственных угодий для многолетних насаждений и ягод не менее 10 гектаров, овощей не менее 20 гектаров, зерновых культур не менее 50 гектаров.

Наличие не менее 15 застрахованных работников.

Наличие договоров на создание и реализацию продукции для объектов критической инфраструктуры.

Получение разрешений, лицензий и сертификатов на деятельность.

Соответствие основного вида деятельности компании.

Дополнительно Алла Стоянова подчеркнула, что условия бронирования можно найти на сайте департамента и в вайбер группе "Аграрии Одесчины".

Напомним, Одесская ОВА расширила перечень критериев для определения предприятий, учреждений и организаций, ключевых для обеспечения потребностей территориальных общин области. У каждой отрасли теперь есть свои собственные критерии и условия, которые нужно выполнить.

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