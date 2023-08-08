Аграриям Одессы предоставили критерии бронирования работников от мобилизации
Аграрные предприятия могут бронировать работников от возможной мобилизации. Для этого их деятельность должна соответствовать, по крайней мере, трем из шести установленных критериев.
Об этом на брифинге в Медиацентре Украина — Одесса рассказала директор департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА Алла Стоянова.
Критерии для бронирования
Чтобы определить предприятия, которые критически важны для общества, необходимо соответствовать как минимум трем из следующих критериев:
- Отсутствие задолженности по заработной плате и уплате налогов.
- Наличие площади для возделывания сельскохозяйственных угодий для многолетних насаждений и ягод не менее 10 гектаров, овощей не менее 20 гектаров, зерновых культур не менее 50 гектаров.
- Наличие не менее 15 застрахованных работников.
- Наличие договоров на создание и реализацию продукции для объектов критической инфраструктуры.
- Получение разрешений, лицензий и сертификатов на деятельность.
- Соответствие основного вида деятельности компании.
Дополнительно Алла Стоянова подчеркнула, что условия бронирования можно найти на сайте департамента и в вайбер группе "Аграрии Одесчины".
Напомним, Одесская ОВА расширила перечень критериев для определения предприятий, учреждений и организаций, ключевых для обеспечения потребностей территориальных общин области. У каждой отрасли теперь есть свои собственные критерии и условия, которые нужно выполнить.
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