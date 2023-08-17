Нові правила бронювання військовозобов'язаних

Одесити на одній із центральних вулиць міста. Фото: Новини.LIVE

Бронювання військовозобов'язаних за 25 днів. Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови, що регулює питання бронювання осіб, які підпадають під мобілізацію. Зокрема, розширено перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані, а також встановлено чіткі терміни розгляду звернень підприємств щодо визначення їх критично важливими.

Яким критеріям повинно відповідати підприємство, аби його визнали критично важливим та які граничні терміни розгляду їх звернень органами державної влади, ексклюзивно журналістам Новини.LIVE розказав заступник голови Одеської ОВА Дмитро Радулов.

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— Нещодавно були внесені зміни до правил бронювання працівників. Що саме змінилося і хто може отримати його?

— Це вже не перша редакція постанови Кабміну, що регулює правила бронювання. Останні зміни, які були внесені, стосуються кількості днів, а саме обмеження робочих термінів на опрацювання документів, які подаються від підприємств. Йдеться про те, що обласні військові адміністрації розглядають заявки на бронювання протягом 5 робочих днів, Генштаб — 10 робочих днів, Мінекономіки — 5 робочих днів, а районні центри комплектування — 5 робочих днів. Раніше військові адміністрації та Генштаб не були обмежені у часі. Як результат, були ситуації, коли в Генштабі досить довго опрацьовувалися заявки. Що стосується умов отримання бронювання, то для підприємств фактично нічого не змінилося. Вони залишилися такими ж самими. А от терміни отримання бронювання пришвидшилися.

Дмитро Радулов про бронювання військовозобов'язаних. Фото: Новини.LIVE

— Чи всі підприємства можуть подавати заявки на бронювання? Які документи потрібно надати та які наразі ліміти для бронювання у підприємств?

— На бронювання можуть подаватися підприємства, що виконують мобілізаційні завдання, також до цього переліку входять підприємства, що є критично важливими для регіону. Суб’єкт господарювання подає свою заявку на визнання його критично важливим. В цьому випадку, відповідно до постанови, підприємство повинно відповідати деяким умовам, зокрема:

заробітна плата не нижче, ніж була у 4 кварталі 2021 року по регіону. Що стосується Одеської області, то це було 13 600 грн. Якщо зарплата нижче, то відповідно підприємство навряд чи може бути визнано критичним для функціонування економіки нашого регіону;

податків за минулий рік сплачено понад 1,5 млн євро;

експортний виторг понад 32 млн євро;

IT-компанії обов’язково повинні бути резидентами Дія-City.

Якщо підприємство відповідає всім трьом критеріям, тоді воно може бути визнано критично важливим. Якщо одного із цих критеріїв немає, але всі інші є, то воно теж може бути визнано критично важливим.

Документи для бронювання

заявка на бронювання;

довідка про кількість військовозобов’язаних працівників;

перелік працівників, які подаються на бронювання (форма переліку затверджена Кабміном);

розпорядження про те, що вони визнані критично-важливими (видається обласною адміністрацією).

Що стосується лімітів на бронювання, то сьогодні це до 50% від кількості військовозобов’язаних на підприємстві. До прикладу, якщо на підприємстві зареєстровано 200 працівників. Серед них — 100 військовозобов’язаних, то у цьому випадку підприємство може забронювати не більше 50 осіб.

Одесити йдуть по тротуару. Фото: Новини.LIVE

— Скільки підприємств на Одещині вже оформили бронювання для своїх співробітників? І чи є дані, скільки людей ще претендують в області на отримання бронювання?

— У нас заброньовано понад 150 підприємств, що становить понад 6500 тисяч військовозобов’язаних. Загалом із початку бронювання до нас надійшло понад 200 заявок від підприємств.

Серед підприємств, які вже отримали бронювання, — це ті, що забезпечують економічний блок, а саме: аграрії, промислові підприємства, торговельні мережі, виробники різних видів продукції. Також є і соціальна сфера, але цих закладів та установ не так багато. Не багато військовозобов’язаних заброньовано і в органах державної влади.

Одесити на вулиці Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

— Які проблеми щодо проведення мобілізації сьогодні є в регіоні?

— Сьогодні, на жаль, проведення мобілізації призводить до того, що дуже багато людей звільняють з підприємств. Вони йдуть з офіційного працевлаштування та переходять на тіньове або взагалі чорне працевлаштування, отримуючи заробітну плату у конвертах, бо офіційно працевлаштовані працівники в обов’язковому порядку повинні бути передані до районного центру комплектування. Дуже багато військовозобов’язаних цього не бажають, тому у нас є ситуації, коли ми бачимо, що на підприємстві, де було 100-150 осіб сьогодні фактично юридично зареєстровано й офіційно працюють 30-40 осіб. Ми розуміємо, що відбувається. Хоча люди перебувають тут, вони працюють, а заробітну плату отримують у конвертах. Це велика проблема, зокрема для економіки та майбутнього цих людей, бо це їхні пенсії, сплата податків.