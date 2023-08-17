Новые правила бронирования военнообязанных

Одесситы на одной из центральных улиц города. Фото: Новини.LIVE

Бронирование военнообязанных за 25 дней. Кабинет министров Украины внес изменения в постановление, регулирующее вопросы бронирования лиц, подпадающих под мобилизацию. В частности, расширен список сфер, работники которых могут быть забронированы, а также установлены четкие сроки рассмотрения обращений предприятий по определению их критически важными.

Каким критериям должно соответствовать предприятие, чтобы его сочли критически важным и какие предельные сроки рассмотрения их обращений органами государственной власти, эксклюзивно журналистам Новини.LIVE рассказал заместитель председателя Одесской ОВА Дмитрий Радулов.

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— Недавно были внесены изменения в правила бронирования работников. Что же изменилось и кто может получить его?

— Это уже не первая редакция постановления Кабмина, регулирующая правила бронирования. Последние изменения, что были внесены, касаются количества дней, а именно ограничения рабочих сроков на проработку документов, которые подаются от предприятий. Речь идет о том, что областные военные администрации рассматривают заявки на бронирование в течение 5 рабочих дней, Генштаб — 10 рабочих дней, Минэкономики — 5 рабочих дней, а районные центры комплектования — 5 рабочих дней. Ранее военные администрации и Генштаб не были ограничены во времени. Как результат, были ситуации, когда в Генштабе достаточно долго обрабатывались заявки. Что касается условий получения бронирования, то для предприятий практически ничего не поменялось. Они остались такими же. А вот сроки получения бронирования ускорились.

Дмитрий Радулов о бронировании военнообязанных. Фото: Новини.LIVE

— Могут ли все предприятия подавать заявки на бронирование? Какие документы нужно предоставить и какие лимиты для бронирования у предприятий?

— На бронирование могут подаваться предприятия, выполняющие мобилизационные задания, также в этот перечень входят предприятия, критически важные для региона. Предприятие подает заявку на признание его критически важным. В этом случае, согласно постановлению, предприятие должно отвечать некоторым условиям, в частности:

заработная плата не ниже, чем была в 4 квартале 2021 по региону. Что касается Одесской области, то это было 13600 грн. Если зарплата ниже, то, соответственно, предприятие вряд ли может быть признано критическим для функционирования экономики нашего региона;

налогов за прошлый год уплачено более 1,5 млн евро;

экспортная выручка более 32 млн евро;

IT-компании обязательно должны быть резидентами Дія-City.

Если предприятие отвечает всем трем критериям, то оно может быть признано критически важным. Если одного из этих критериев нет, но все остальные есть, то оно тоже может быть признано критически важным.

Документы для бронирования

заявка на бронирование;

справка о количестве военнообязанных работников;

перечень подаваемых на бронирование работников (форма перечня утверждена Кабмином);

распоряжение о том, что они признаны критически важными (выдается областной администрацией).

Что касается лимитов на бронирование, то сегодня это до 50% количества военнообязанных на предприятии. Например, если на предприятии зарегистрировано 200 работников. Среди них 100 военнообязанных, то в этом случае предприятие может забронировать не более 50 человек.

Одесситы идут по тротуару. Фото: Новини.LIVE

— Сколько предприятий в Одесской области уже оформили бронирование для своих сотрудников? И есть ли данные, сколько людей еще претендует в области на получение бронирования?

— У нас забронировано более 150 предприятий, что составляет более 6,5 млн военнообязанных. В общей сложности с начала бронирования к нам поступило более 200 заявок от предприятий.

Среди предприятий, которые уже получили бронирование, а это те, которые обеспечивают экономический блок, а именно: аграрии, промышленные предприятия, торговые сети, производители различных видов продукции. Есть также и социальная сфера, но этих учреждений и учреждений не так много. Не многие военнообязанные забронированы и в органах государственной власти.

Одесситы по улице Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

— Какие проблемы в проведении мобилизации сегодня есть в регионе?

— Сегодня, к сожалению, проведение мобилизации приводит к тому, что очень многие увольняются с предприятий. Они уходят из официального трудоустройства и переходят на теневое или вообще черное трудоустройство, получая заработную плату в конвертах, так как официально трудоустроенные работники в обязательном порядке должны быть переданы в районный центр комплектования. Очень многие военнообязанные этого не желают, поэтому у нас есть ситуации, когда мы видим, что на предприятии, где было 100-150 человек сегодня фактически юридически зарегистрировано и официально работают 30-40 человек. Мы понимаем, что происходит. Хотя люди на местах, они работают, а заработную плату получают в конвертах. Это большая проблема, в частности, для экономики и будущего этих людей, потому что это их пенсии, уплата налогов.