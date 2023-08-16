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На Одещині від мобілізації забронювали три тисячі працівників

16 серпня 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині від мобілізації забронювали три тисячі працівників
Олексій Дмитренко. Фото: Медіацентр Україна – Одеса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

З лютого 2023 року на території Одеської області понад 3 тисячі працівників забронювали на випадок мобілізації. Влада визначила понад 180 підприємств, які мають критичне значення для громади області.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна – Одеса розповів т.в.о. директора департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської ОВА Олексій Дмитренко.

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"Обласною військовою адміністрацією визначено понад 180 підприємств, установ і організацій критично важливими. Серед підприємств галузей промисловості та торгівлі, до Генштабу вже направлено на опрацювання списки військовозобов’язаних працівників 70 підприємств, з яких заброньовано понад 3,1 тисячі робітників", — розповів посадовець.

Він також підкреслив, що головними умовами для бронювання є відсутність податкового боргу та регулярна виплата заробітної плати. Станом на 1 липня 2023 року налічувалось понад 74 мільйони гривень заборгованості з виплати зарплати перед близько 4 тисячами працівників

Бронювання військовозобов’язаних

Нагадаємо, Одеська ОВА внесла зміни до критеріїв для визначення підприємств, установ та організацій, які є ключовими для забезпечення потреб територіальних громад області. Кожна галузь має свої власні критерії та умови, які потрібно виконати.

Зазначимо, аграрні підприємства мають можливість бронювати працівників від можливої мобілізації. Для цього їхня діяльність має відповідати принаймні трьом з шести встановлених критеріїв. 

Раніше ми писали, яких помилок найчастіше припускаються роботодавці при бронюванні працівників та як їх можна уникнути. 

Також ми повідомляли, за яких умов можуть анулювати бронювання працівника.

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