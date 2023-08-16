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В Одесской области от мобилизации забронировали три тысячи работников

16 августа 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области от мобилизации забронировали три тысячи работников
Алексей Дмитренко. Фото: Медиацентр Украина – Одесса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

С февраля 2023 года на территории Одесской области более 3 тысяч работников забронировали на случай мобилизации. Власти определили более 180 предприятий, имеющих критическое значение для общины области.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина – Одесса рассказал и.о. директора департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской ОВ Алексей Дмитренко.

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"Областной военной администрацией определено более 180 предприятий, учреждений и организаций критически важными. Среди предприятий отраслей промышленности и торговли в Генштаб уже направлены на обработку списки военнообязанных работников 70 предприятий, из которых забронировано более 3,1 тысячи рабочих", — рассказал чиновник. 

Он также подчеркнул, что главными условиями для бронирования есть отсутствие налогового долга и регулярная выплата заработной платы. По состоянию на 1 июля 2023 года насчитывалось более 74 миллионов гривен задолженности по выплате зарплаты около 4 тысяч работников

Бронирование военнообязанных

Напомним, Одесская ОВА внесла изменения в критерии для определения предприятий, учреждений и организаций, которые являются ключевыми для обеспечения потребностей территориальных общин области. Каждая отрасль имеет свои критерии и условия, которые нужно выполнить.

Отметим, что аграрные предприятия имеют возможность бронировать работников от возможной мобилизации. Для этого их деятельность должна соответствовать, по крайней мере, трем из шести установленных критериев.

Раньше мы писали, какие ошибки чаще всего допускают работодатели при бронировании работников и как их можно избежать.

Также мы сообщали, при каких условиях могут аннулировать бронирование работника.

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