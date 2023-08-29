ВАР призывает Одесскую ОВА отменить приказ о заблаговременном заполнении таможенных деклараций

Загрузка зерна в грузовик. Фото: Reuters

Аграрии Одесской области призывают власти отменить приказ о заблаговременном заполнении таможенных деклараций. Часть фермеров перестала обращаться к таможне из-за невозможности выполнить все прописанные условия.

Об этом сообщили во Всеукраинском Аграрном Совете.

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Положения документа требуют от экспортеров подачи таможенной декларации за 10 дней до загрузки судна. Для ее заполнения продавец должен подготовить необходимый объем и накопить зерно в порту, а также быть уверенным, что на судно попадет именно зерно того объема и качества, что указано в декларации. Именно от этих показателей будет зависеть и стоимость партии. На практике выполнить такие условия не представляется возможным для большинства аграриев", - говорится в сообщении организации.

Сейчас большинство аграриев и трейдеров не накапливают зерно в портах, чтобы не подвергать людей, инфраструктуру и товар опасности обстрелов со стороны страны-агрессорки, поэтому работают преимущественно по договоренности и зерно идет сразу с машины на судно.

Нагруженность дунайских портов

На сегодняшний день порты на Дунае не имеют достаточного количества мест для хранения больших объемов зерна. Это также является причиной того, что зерно может храниться в ненадлежащих условиях вне зерновых терминалов.

Также таможня сразу требует предварительное декларирование зерна, которое является рекомендательным от ОВА. Таким образом, пограничники пытаются бороться с "теневым" экспортом, однако ставят под удар добросовестных аграриев.

"Сегодня аграрии без того ощущают чрезмерное бюрократическое давление на всех этапах — от производства до экспорта продукции. Еще один регуляционный механизм со стороны Одесской ОВА к уже действующим на основании законов и нормативно-правовых актов является чрезмерным и невзвешенным", — отмечают аграрии.

Напомним, одесских аграриев будут бронировать от мобилизации, ведь регион сегодня остро ощущает нехватку рабочей силы. Глава Одесской ОВА отметил важность этой проблемы и призвал Центры занятости обратить особое внимание на переподготовку и подготовку новых кадров, поскольку никогда не поздно осваивать новые навыки.