В портах Одесщины было уничтожено более 200 тысяч тонн зерна

Последствия попадания в зерновой терминал. Фото: ОК "Юг"

Во время обстрелов портовой инфраструктуры Одессы и области россияне уничтожили более 200 тысяч тонн украинского зерна. После прекращения действия зерновой сделки 17 июля враг атаковал терминалы региона с агропродукцией более 8 раз.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

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"После прекращения "зерновой инициативы" было несколько атак по портовой инфраструктуре Одессы и Дуная, что привело к потерям около 270 тысяч тонн зерна, которое было законтрактовано и должно было идти на внешние рынки", — сказал он.

Также Марчук отметил, что через Дунайские морские порты Украина может экспортировать до 2 миллионов тонн агропродукции ежемесячно. При этом потенциально мощность портов можно увеличить до 3 миллионов тонн в месяц.

Напомним, аграрии Одесской области призывают власти отменить приказ о заблаговременном заполнении таможенных деклараций. Часть фермеров уже перестала обращаться в таможню из-за невозможности выполнить все прописанные условия.

Также мы писали, что черноморские порты могут возвратиться к действию "зернового соглашения" в ближайшее время. У Украины есть ресурсы, которые могли бы обеспечить безопасный проход в украинской акватории Черного моря, однако необходимо решение союзников.