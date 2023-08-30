В Одесской области увеличилось количество экспорта зерновых

Гражданский балкер в море. Фото: marinetraffic.com

За первое полугодие 2023 г. в Одесской области значительно увеличилось количество экспортных операций. Из украинских портов отправилось товар в 166 стран мира.

Об этом во время Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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По информации главы ОВА, экспорт товаров составил более миллиарда долларов. А непосредственно Одесская область занимает четвертое место с долей в общем объеме экспорта товаров 5,6%.

Наибольший объем экспорта

зерновые культуры — 52,8%;

жиры и масла животного или растительного происхождения – 15,6%;

готовые пищевые продукты — 5,1%.

Отдельно Кипер отметил, что порты Дунайского кластера за первые 15 дней августа текущего года отгрузили 1 миллион 750 тысяч тонн агропродукции, а в июле — более 2 миллионов.

Напомним, во время обстрелов портовой инфраструктуры Одессы и области россияне уничтожили более 200 тысяч тонн украинского зерна. После прекращения действия зерновой сделки 17 июля, враг атаковал терминалы региона с агропродукцией более 8 раз.

Добавим, ночью 23 августа вооруженные силы РФ совершили обстрел, используя запрещенные международным правом средства ведения войны. Атака привела к серьезным повреждениям и разрушениям в Придунавье.