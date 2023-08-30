В Одесской области увеличилось количество экспорта зерновых, — Кипер
За первое полугодие 2023 г. в Одесской области значительно увеличилось количество экспортных операций. Из украинских портов отправилось товар в 166 стран мира.
Об этом во время Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
По информации главы ОВА, экспорт товаров составил более миллиарда долларов. А непосредственно Одесская область занимает четвертое место с долей в общем объеме экспорта товаров 5,6%.
Наибольший объем экспорта
- зерновые культуры — 52,8%;
- жиры и масла животного или растительного происхождения – 15,6%;
- готовые пищевые продукты — 5,1%.
Отдельно Кипер отметил, что порты Дунайского кластера за первые 15 дней августа текущего года отгрузили 1 миллион 750 тысяч тонн агропродукции, а в июле — более 2 миллионов.
Напомним, во время обстрелов портовой инфраструктуры Одессы и области россияне уничтожили более 200 тысяч тонн украинского зерна. После прекращения действия зерновой сделки 17 июля, враг атаковал терминалы региона с агропродукцией более 8 раз.
Добавим, ночью 23 августа вооруженные силы РФ совершили обстрел, используя запрещенные международным правом средства ведения войны. Атака привела к серьезным повреждениям и разрушениям в Придунавье.