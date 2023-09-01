Из порта Одессы вышли суда с продовольствием

Суда, вышедшие из одесского порта. Фото: Marine traffic

Появилась информация о том, что сегодня, 1 сентября, из одесского порта вышли сразу два судна. Известно, что один из балкеров под флагом Либерии направляется в болгарскую Варну, маршрут второго пока неизвестен.

Об этом в своем Telegram-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

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Что известно о судах

Первое судно — FILIA GLORY вышло под флагом Либерии. На сайте Marine traffic указано, что оно уходит из Одессы в Варну.

Второе судно — OCEAN COURTESY — под флагом Маршалловых островов. Marine traffic сообщает, что судно вышло из Южного, но куда именно следует, неизвестно.

Отметим, что на борту балкеров — 56 тысяч тонн чугуна и 172 тысячи тонн железорудного концентрата. Оба судна находятся в оперировании сингапурской судоходной компании и находились в порту до полномасштабного вторжения РФ.

Экспорт зерна по Черному морю

За период активной работы "зерновой сделки"​​​​​​​ из портов Большой Одессы на вывоз было отправлено более 1000 судов. Они экспортировали около 33 миллионов тонн агропродукции.

Напомним, 16 августа первое судно вышло из порта Одессы. Специальный временный коридор для перемещения гражданских судов в порты Великой Одессы стал необходимостью для обеспечения безопасности и стабильности морского торгового движения.

Эти новые пути и сама "зерновая сделка" отличаются несколькими важными аспектами. Отличие состоит прежде всего в том, что на этот раз Украина не пытается достичь договоренностей с Россией.

Также мы писали, что за первое полугодие 2023 г. в Одесской области значительно увеличилось количество экспортных операций. Из украинских портов отправился товар в 166 стран мира.