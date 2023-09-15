Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Временный коридор: пятое судно вышло из порта Одессы arrow

Временный коридор: пятое судно вышло из порта Одессы

15 сентября 2023 10:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Временный коридор: пятое судно вышло из порта Одессы
Балкеры Puma. Фото: vesselfinder
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Уже месяц функционирует специальный временный коридор для перемещения гражданских судов в/из портов Большой Одессы. Сегодня, 15 сентября, пятое судно вышло из порта Одессы.

Об этом в своем Telegram-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Читайте также:

Пока не известно куда будет направляться балкер Puma под флагом Кайманских островов. Впрочем, максимальное количество зерна, которое можно было на него загрузить, — более 30 тысяч тонн.

Выход судна из порта Одессы согласно данным MarineTraffic. Фото: скриншот
Выход судна из порта Одессы согласно данным MarineTraffic. Фото: скриншот

Что известно о временном коридоре

Согласно навигационному поручению Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины №6, новые маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины были активированы с 8 августа 2023 года.

Важно отметить, что Украина инициировала этот маршрут и подала обращение в Международную морскую организацию (IMO), чтобы получить поддержку и признание своего права на свободное торговое судоходство. Совет ИМО признал права Украины и призвал Россию соблюдать международные конвенции и прекратить угрозы.

Напомним, судьба зернового соглашения до сих пор остается неизвестной, даже после заседания лидеров G20, на котором поднимался этот вопрос. Украина не готова идти на уступки агрессора и предлагает миру альтернативные маршруты без привлечения РФ.

Между тем находящиеся в Одесской области порты Дунайского кластера могут стать полноценным участником зернового соглашения. Речь идет о президентской продовольственной инициативе Grain from Ukraine.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Станут ли на военный учет женщины-депутаты: ответ нардепа ВРУ

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

08:47 Украинца обязали вернуть пенсию в бюджет: что стало причиной

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз