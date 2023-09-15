Временный коридор: пятое судно вышло из порта Одессы

Балкеры Puma. Фото: vesselfinder

Уже месяц функционирует специальный временный коридор для перемещения гражданских судов в/из портов Большой Одессы. Сегодня, 15 сентября, пятое судно вышло из порта Одессы.

Об этом в своем Telegram-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

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Пока не известно куда будет направляться балкер Puma под флагом Кайманских островов. Впрочем, максимальное количество зерна, которое можно было на него загрузить, — более 30 тысяч тонн.

Выход судна из порта Одессы согласно данным MarineTraffic. Фото: скриншот

Что известно о временном коридоре

Согласно навигационному поручению Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины №6, новые маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины были активированы с 8 августа 2023 года.

Важно отметить, что Украина инициировала этот маршрут и подала обращение в Международную морскую организацию (IMO), чтобы получить поддержку и признание своего права на свободное торговое судоходство. Совет ИМО признал права Украины и призвал Россию соблюдать международные конвенции и прекратить угрозы.

Напомним, судьба зернового соглашения до сих пор остается неизвестной, даже после заседания лидеров G20, на котором поднимался этот вопрос. Украина не готова идти на уступки агрессора и предлагает миру альтернативные маршруты без привлечения РФ.

Между тем находящиеся в Одесской области порты Дунайского кластера могут стать полноценным участником зернового соглашения. Речь идет о президентской продовольственной инициативе Grain from Ukraine.