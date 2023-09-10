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Зернові коридори у Чорному морі можуть працювати й без шантажу Москви, — Братчук

10 вересня 2023 16:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Зернові коридори у Чорному морі можуть працювати й без шантажу Москви
Судна стоять у черзі в морі. Фото: The Page
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Доля зернової угоди досі залишається невідомою, навіть після засідання лідерів G20, на якому порушувалося це питання. Україна не готова йти на поступки агресора та пропонує світу альтернативні маршрути без залучення РФ.

Про це в етері телемарафону  повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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За його словами, це питання знову стало активно обговорюватися після зустрічі у Сочі Ердогана з Путіним. 

"З одного боку нічого дивного не відбулося, а з іншого, якщо ми говоримо про підтримку західних партнерів, то вона є залізною. Адже жодних поступок ворогу не може бути, особливо у питанні санкцій", — сказав речник УДА. 

Дієвість зернових коридорів

За словами Братчука, позиція України щодо умов РФ є незмінною і ніхто на ці поступки не піде. 

"Я знаю, що не приймаю таких рішень, але нехай почують: якщо ми підемо на поступки у санкціях, то тоді вже можна призупинити рух Туреччини до Європейського Союзу, бо це рівноцінний обмін. Я впевнений, що це питання нової зернової угоди розглядатиметься детально. І також візьмуться до уваги зернові коридори, які наразі працюють дуже добре та ефективно", — додав спікер армії "Південь". 

Нагадаємо, за останній тиждень Одеська область стала одним з ключових напрямків атаки росіян. Головною причиною цих ударів можна назвати незгоду сторін щодо продовження дії зернового коридору. 

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