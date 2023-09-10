Зерновые коридоры в Черном море могут работать и без шантажа Москвы

Суда стоят в очереди в море. Фото: The Page

Судьба зерновой сделки до сих пор остается неизвестной даже после заседания лидеров G20, на котором поднимался этот вопрос. Украина не готова идти на уступки агрессора и предлагает миру альтернативные маршруты без привлечения РФ.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Читайте также:

По его словам, этот вопрос снова стал активно обсуждаться после встречи в Сочи Эрдогана с Путиным.

"С одной стороны, ничего удивительного не произошло, а с другой, если мы говорим о поддержке западных партнеров, то она железная. Ведь никаких уступок врагу не может быть, особенно в вопросе санкций", — сказал спикер УДА.

Действенность зерновых коридоров

По словам Братчука, позиция Украины относительно условий РФ неизменна, и никто на эти уступки не пойдет.

"Я знаю, что не принимаю таких решений, но пусть услышат: если мы пойдем на уступки в санкциях, то тогда уже можно приостановить движение Турции в Европейский Союз, потому что это равноценный обмен. Я уверен, что этот вопрос нового зернового соглашения будет рассматриваться подробно. И также примут внимание зерновые коридоры, которые сейчас работают очень хорошо и эффективно", — добавил спикер армии "Юг".

Напомним, за последнюю неделю Одесская область стала одним из ключевых направлений атаки россиян. Главной причиной этих ударов можно назвать несогласие сторон по продолжению действия зернового коридора.