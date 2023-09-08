Росіяни намагаються знищити інфраструктуру Дунайського кластеру

Торговий порт на Дунаї. Фото: Ukrainian Shipping Magazine

Після візиту президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана до кремлівського диктатора у Сочі, ворог протягом тижня здійснював масовану дронову атаку на південь Одещини. Основною ціллю ударів був Дунайський кластер, який зараз працює з альтернативними шляхами експорту зерна.

Про це в етері телемарафону повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Читайте також:

За його словами, не слід було від Путіна очікувати чіткої відповіді щодо продовження зернової угоди, але й безрезультативною цю зустріч назвати не можна.

"Ердоган поїхав послухати.Тепер він донесе цю позицію до країн НАТО та ЄС. Адже Туреччині вигідне сприяння продовженню угоди через її стрімкий курс до Євросоюзу", — сказав Братчук.

Атака на Придунав'я

Також Братчук додав, що ворог сьогодні воює не лише з портовою інфраструктурою, а й з людьми, бо йому байдуже хто там знаходиться.

"Росіяни намагаються зруйнувати інфраструктуру, знищити життя людей, адже вони знають лише мову насилля", — додав речник УДА.

Нагадаємо, вночі 8 вересня окупанти атакували Одеську область групами ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Загалом по регіону було випущено 20 "шахедів", 16 з яких було збито.