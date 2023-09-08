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Россияне пытаются уничтожить инфраструктуру Дунайского кластера на Одесчине, — Братчук

8 сентября 2023 17:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Россияне пытаются уничтожить инфраструктуру Дунайского кластера
Торговый порт на Дунае. Фото: Ukrainian Shipping Magazine
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

После визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к кремлёвскому диктатору в Сочи, враг в течение недели совершал массированную дроновую атаку на юг Одесчины. Основной целью ударов был Дунайский кластер, сейчас работающий с альтернативными путями экспорта зерна.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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По его словам, не следовало от Путина ожидать четкого ответа о продлении зернового соглашения, но и безрезультативным эту встречу назвать нельзя.

"Эрдоган поехал послушать. Теперь он донесет эту позицию до стран НАТО и ЕС. Ведь Турции выгодно содействие продлению соглашения через его стремительный курс в Евросоюз", — сказал Братчук.

Атака на Придунавье

Также Братчук добавил, что враг сегодня воюет не только с портовой инфраструктурой, но и с людьми, потому что ему все равно кто там находится.

"Россияне пытаются разрушить инфраструктуру, уничтожить жизнь людей, ведь они знают только язык насилия", — добавил спикер УГА.

Напомним, ночью 8 сентября оккупанты атаковали Одесскую область группами ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Всего по региону было выпущено 20 "шахедов", 16 из которых были сбиты.

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