Братчук прокоментував відновлення зернової угоди

Торгові судна у морі. Фото: marinetraffic

Після сьогоднішньої атаки на українське Придунав'я на півдні Одещини світова спільнота має зрозуміти, що продовження дії зернової угоди за участі РФ неможливе. Країна-агресорка своїми діями намагається схилити до перемовин західних партнерів та досягти ослаблення санкцій.

Про це в етері телемарафону повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"Генеральний секретар ООН говорить про те, що треба піти на поступки Росії та пом'якшити санкції. Для України це виглядає неприйнятно, тому ми вже пропонуємо гуманітарний коридор, який забезпечує прохід суден", — сказав Братчук.

Гуманітарні коридори

За словами речника УДА, українська сторона вживає максимальних заходів безпеки для суден, які виходять з портів Великої Одеси. Також він зазначає, що без участі РФ торгові балкери набагато швидше проходять у територіальних водах Болгарії та Румунії, не боячись провокацій.

"Альтернативний український варіант треба доопрацювати, але це те, що має бути сьогодні. Західні партнери мають ігнорувати закиди Лаврова, який пропонує експорт краденого українського зерна по пільгових цінах", — додав Братчук.

Нагадаємо, Вже найближчим часом може поновити своє функціонування зернова угода, яка була заблокована з боку РФ ще у липні. Проте українська сторона зазначає, що поновлення дії продовольчих коридорів з портів Великої Одеси може бути й без участі країни-агресорки.