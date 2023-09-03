Поновлення зернової угоди має бути без участі РФ

Завантаження зерна у порту. Фото: УНІАН

Вже найближчим часом може поновити своє функціонування зернова угода, яка була заблокована з боку РФ ще у липні. Проте українська сторона зазначає, що поновлення дії продовольчих коридорів з портів Великої Одеси може бути й без участі країни-агресорки.

Про це в етері національного телемарафону повідомив речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук.

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За його словами, участь Росії здебільшого полягає у створенні проблем у Чорному морі. Тому краще було б її не залучати.

"Враховуючи те, як вони (росіяни. — Ред.) виконували умови попередні, ще є велике питання, чи вона нам потрібна у такому форматі. З технічної точки зору, Росія затягувала процес настільки, щоб за день перевірки проходило не більше ніж 10 суден", — сказав Плетенчук.

Альтернативні маршрути

За словами речника ВМС, альтернативний варіант вже діє зараз досить успішно.

"Слід зазначити, що, так, ми обрали оптимальний і найбільш безпечний маршрут, і ми готові до будь-яких викликів з боку РФ в акваторії Чорного моря", — наголосив військовий.

Ракетоносії напоготові

Попри те, що основною ціллю РФ у Чорному морі наразі є захист Керченського мосту, ракетні обстріли можливі у будь-який момент.

"Наразі ракетоносії перебувають у пунктах базування. Це три одиниці, і слід розуміти, що вони завжди можуть вийти в море, для цього необхідно лише кілька годин", — підсумував Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки на Одеську область в Ізмаїльському районі пошкоджено багато об'єктів цивільної інфраструктури. За цим фактом вже розпочато розслідування.