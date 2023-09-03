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Прокуратура розпочала розслідування щодо нічної атаки на Одещину: подробиці

3 вересня 2023 12:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Прокуратура розпочала розслідування щодо нічної атаки на Одещину
Пошкоджені від удару автівки. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У наслідку нічної атаки на Одеську область, в Ізмаїльському районі пошкоджено багато об'єктів цивільної інфраструктури. За цим фактом вже розпочато розслідування.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора України. 

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"Ворог атакував об’єкти цивільної промислової інфраструктури Подунав’я, попередньо ударними безпілотними літальними апаратами. Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій працюють прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями, які документують черговий воєнний злочин РФ", — йдеться у повідомленні. 

Деталі слідства

За інформацією правоохоронців, Ізмаїльська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Усім причетним загрожує позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, сьогодні вночі ворог вкотре атакував припортову інфраструктуру Одеської області. На південний регіон здійснювалася атака понад три з половиною години.

Також ми писали, що такі удари по припортовій інфраструктурі можуть бути пов'язані з зустріччю Ердогана та Путіна у Сочі.

Додамо, Росія продовжує маневрувати у Чорному морі і чинити тиск на цивільне населення. Попри шторм, великі десантні кораблі залишаються на чергуванні, проте без ракетоносіїв. 

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