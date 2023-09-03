Удар по портах Одещини може бути пов'язаний із зустріччю Ердогана з Путіним

Пошкоджені зернові термінали. Фото: Олександр Кубраков

Сьогодні, 3 вересня, ворог здійснив одну з наймасованіших дронових атак по Одеській області. Такі удари по припортовій інфраструктурі можуть бути пов'язані з зустріччю Ердогана та Путіна у Сочі.

Про це в етері телемарафону повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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За його словами, РФ завжди намагається створити відповідний інформаційний фон перед важливими міжнародними зустрічами, навіть якщо там не беруть участь міжнародні організації та Україна.

"Чи вплине це на майбутню угоду? Сподіваюсь, що вона буде в новому форматі і без участі РФ. Не думаю, що це вплине на перемовини — є чітка позиція нашої держави, Україна відпрацювала той гуманітарний коридор, яким судна можуть рухатися з наших портів", — зазначив речник УДА

Візит Ердогана до Росії

Відомо, що завтра, 4 вересня, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган має зустрітися з кремлівським диктатором Путіним. Турецький лідер має намір відновити "зернову угоду", яка дозволила Україні експортувати зерно через Чорне море і з якої Росія вийшла у липні.

Нагадаємо, 16 серпня перше судно вийшло з порту Одеси. Спеціальний тимчасовий коридор для переміщення цивільних суден до/з портів Великої Одеси став необхідністю для забезпечення безпеки та стабільності морського торговельного руху.