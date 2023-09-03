Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Удар по портах Одещини може бути пов'язаний із зустріччю Ердогана з Путіним, — Братчук arrow

Удар по портах Одещини може бути пов'язаний із зустріччю Ердогана з Путіним, — Братчук

3 вересня 2023 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Удар по портах Одещини може бути пов'язаний із зустріччю Ердогана з Путіним
Пошкоджені зернові термінали. Фото: Олександр Кубраков
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 3 вересня, ворог здійснив одну з наймасованіших дронових атак по Одеській області. Такі удари по припортовій інфраструктурі можуть бути пов'язані з зустріччю Ердогана та Путіна у Сочі.

Про це в етері телемарафону  повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Читайте також:

За його словами, РФ завжди намагається створити відповідний інформаційний фон перед важливими міжнародними зустрічами, навіть якщо там не беруть участь міжнародні організації та Україна.

"Чи вплине це на майбутню угоду? Сподіваюсь, що вона буде в новому форматі і без участі РФ. Не думаю, що це вплине на перемовини — є чітка позиція нашої держави, Україна відпрацювала той гуманітарний коридор, яким судна можуть рухатися з наших портів", — зазначив речник УДА

Візит Ердогана до Росії

Відомо, що завтра, 4 вересня, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган має зустрітися з кремлівським диктатором Путіним. Турецький лідер має намір відновити "зернову угоду", яка дозволила Україні експортувати зерно через Чорне море і з якої Росія вийшла у липні.

Нагадаємо, 16 серпня перше судно вийшло з порту Одеси. Спеціальний тимчасовий коридор для переміщення цивільних суден до/з портів Великої Одеси став необхідністю для забезпечення безпеки та стабільності морського торговельного руху. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

None

Кривавий слід росіян та формула миру Зеленського: про що говоритимуть в ООН. Інтерв'ю з Кислицею

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:25 Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз