Удар по портам Одесщины может быть связан со встречей Эрдогана с Путиным

Удар по портам Одесчины может быть связан со встречей Эрдогана с Путиным, — Братчук
Сегодня, 3 сентября, враг совершил одну из самых массированных дроновых атак по Одесской области. Такие удары по припортовой инфраструктуре могут быть связаны со встречей Эрдогана и Путина в Сочи.
Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.
По его словам, РФ всегда пытается создать соответствующий информационный фон перед важными международными встречами, даже если там не участвуют международные организации и Украина.
"Повлияет ли это на будущее соглашение? Надеюсь, что оно будет в новом формате и без участия РФ. Не думаю, что это повлияет на переговоры — есть четкая позиция нашего государства, Украина отработала тот гуманитарный коридор, по которому суда могут двигаться из наших портов", — отметил спикер УДА.
Визит Эрдогана в Россию
Известно, что завтра, 4 сентября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен встретиться с кремлевским диктатором Путиным. Турецкий лидер намерен возобновить "зерновое соглашение", которое позволило Украине экспортировать зерно через Черное море и из которого Россия вышла в июле.
Напомним, 16 августа первое судно вышло из порта Одессы. Специальный временный коридор для перемещения гражданских судов в порты Великой Одессы стал необходимостью для обеспечения безопасности и стабильности морского торгового движения.