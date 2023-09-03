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Удар по портам Одесчины может быть связан со встречей Эрдогана с Путиным, — Братчук

3 сентября 2023 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Удар по портам Одесщины может быть связан со встречей Эрдогана с Путиным
Поврежденные зерновые терминалы. Фото: Александр Кубраков
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 3 сентября, враг совершил одну из самых массированных дроновых атак по Одесской области. Такие удары по припортовой инфраструктуре могут быть связаны со встречей Эрдогана и Путина в Сочи.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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По его словам, РФ всегда пытается создать соответствующий информационный фон перед важными международными встречами, даже если там не участвуют международные организации и Украина.

"Повлияет ли это на будущее соглашение? Надеюсь, что оно будет в новом формате и без участия РФ. Не думаю, что это повлияет на переговоры — есть четкая позиция нашего государства, Украина отработала тот гуманитарный коридор, по которому суда могут двигаться из наших портов", — отметил спикер УДА.

Визит Эрдогана в Россию

Известно, что завтра, 4 сентября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен встретиться с кремлевским диктатором Путиным. Турецкий лидер намерен возобновить "зерновое соглашение", которое позволило Украине экспортировать зерно через Черное море и из которого Россия вышла в июле.

Напомним, 16 августа первое судно вышло из порта Одессы. Специальный временный коридор для перемещения гражданских судов в порты Великой Одессы стал необходимостью для обеспечения безопасности и стабильности морского торгового движения.

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