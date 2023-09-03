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РФ вкотре намагалася обстріляти портову інфраструктуру Одеської області, — Братчук

3 вересня 2023 08:16
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
РФ вкотре намагалася обстріляти портову інфраструктуру Одеської області, — Братчук
Порт в Одесі. Фото: vv.com.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У ніч на 3 вересня російські окупанти знову намагалися обстріляти Одеську область. При цьому метою противника в черговий раз стала портова інфраструктура регіону.

Про це повідомив голова Громадської ради при Одеській ОДА Сергій Братчук в ефірі телемарафону.

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За словами Братчука, Південь Одеської області став мішенню для дронів Shahed з боку Росії. При цьому він уточнив, що незабаром очікуються дані щодо наслідків цієї атаки.

"За кілька годин уже будуть підсумки атаки відбулася робота сил ППО", — зазначив він.

Також Братчук повідомив, що дрони нападали на портові зони біля річки Дунай. На думку голови Громадської ради при Одеській ОДА, таким чином, Росія, ймовірно, реагує на спроби ООН та деяких політичних діячів домовитися з країною-агресором.

Нагадаємо, що в ніч проти 3 вересня на Одещині було дуже гучно. У повідомленні Сили оборони півдня говорилося, що працює ППО.

Також ми повідомляли, що безпілотники, які запустила РФ ще ввечері, 2 вересня долетіли до території України. Таким чином, зараз оголошено повітряну тривогу в Херсонській, Миколаївській та інших областях.

 

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