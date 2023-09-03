РФ в очередной раз пыталась обстрелять портовую инфраструктуру Одесской области, — Братчук
В ночь на 3 сентября, российские оккупанты вновь пытались обстрелять Одесскую область. При этом, целью противника в очередной раз стала портовая инфраструктура региона.
Об этом сообщил председатель Общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук в эфире телемарафона.
Что известно про атаку на Одесскую область
По словам Братчука, Юг Одесской области стал мишенью для дронов Shahed со стороны России. При этом он уточнил, что вскоре ожидаются данные о последствиях этой атаки.
"Через несколько часов уже будут итоги атаки — состоялась работа сил ПВО", — указал он.
Также Братчук сообщил, что дроны нападали на портовые зоны у реки Дунай. По мнению главы Общественного совета при Одесской ОГА, таким образом Россия, вероятно, реагирует на попытки ООН и некоторых политических деятелей договориться со страной-агрессором.
Напомним, что в ночь на 3 сентября в Одесской области было очень громко. В сообщении Силы обороны юга говорилось, что работает ПВО.
Также мы сообщали, что беспилотники, которые запустила РФ еще вечером, 2 сентября, долетели до территории Украины. Таким образом, сейчас объявлена воздушная тревога в Херсонской, Николаевской и других областях.