Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow РФ в очередной раз пыталась обстрелять портовую инфраструктуру Одесской области, — Братчук arrow

РФ в очередной раз пыталась обстрелять портовую инфраструктуру Одесской области, — Братчук

3 сентября 2023 08:16
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
РФ в очередной раз пыталась обстрелять портовую инфраструктуру Одесской области, — Братчук
Порт в Одессе. Фото: vv.com.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В ночь на 3 сентября, российские оккупанты вновь пытались обстрелять Одесскую область. При этом, целью противника в очередной раз стала портовая инфраструктура региона.

Об этом сообщил председатель Общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук в эфире телемарафона.

Читайте также:

Что известно про атаку на Одесскую область

По словам Братчука, Юг Одесской области стал мишенью для дронов Shahed со стороны России. При этом он уточнил, что вскоре ожидаются данные о последствиях этой атаки.

"Через несколько часов уже будут итоги атаки — состоялась работа сил ПВО", — указал он.

Также Братчук сообщил, что дроны нападали на портовые зоны у реки Дунай. По мнению главы Общественного совета при Одесской ОГА, таким образом Россия, вероятно, реагирует на попытки ООН и некоторых политических деятелей договориться со страной-агрессором.

Напомним, что в ночь на 3 сентября в Одесской области было очень громко. В сообщении Силы обороны юга говорилось, что работает ПВО.

Также мы сообщали, что беспилотники, которые запустила РФ еще вечером, 2 сентября, долетели до территории Украины. Таким образом, сейчас объявлена воздушная тревога в Херсонской, Николаевской и других областях.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

None

Кровавый след россиян и формула мира Зеленского: о чем будут говорить в ООН. Интервью с Кислицей

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз