РФ в очередной раз пыталась обстрелять портовую инфраструктуру Одесской области, — Братчук

Порт в Одессе. Фото: vv.com.ua

В ночь на 3 сентября, российские оккупанты вновь пытались обстрелять Одесскую область. При этом, целью противника в очередной раз стала портовая инфраструктура региона.

Об этом сообщил председатель Общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук в эфире телемарафона.

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По словам Братчука, Юг Одесской области стал мишенью для дронов Shahed со стороны России. При этом он уточнил, что вскоре ожидаются данные о последствиях этой атаки.

"Через несколько часов уже будут итоги атаки — состоялась работа сил ПВО", — указал он.

Также Братчук сообщил, что дроны нападали на портовые зоны у реки Дунай. По мнению главы Общественного совета при Одесской ОГА, таким образом Россия, вероятно, реагирует на попытки ООН и некоторых политических деятелей договориться со страной-агрессором.

Напомним, что в ночь на 3 сентября в Одесской области было очень громко. В сообщении Силы обороны юга говорилось, что работает ПВО.

Также мы сообщали, что беспилотники, которые запустила РФ еще вечером, 2 сентября, долетели до территории Украины. Таким образом, сейчас объявлена воздушная тревога в Херсонской, Николаевской и других областях.