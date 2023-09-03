Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Масована атака дронів: в Одеській ОВА розповіли про наслідки arrow

Масована атака дронів: в Одеській ОВА розповіли про наслідки

3 вересня 2023 10:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одеській ОВА розповіли про наслідки нічної атаки
Наслідки влучання у припортову інфраструктуру. Фото: ДСНС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні вночі ворог вкотре атакував припортову інфраструктуру Одеської області. На південний регіон здійснювалася атака понад три з половиною години.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Читайте також:

За інформацією військових, вдалося знищити 22 ударні БпЛА з 25. На жаль, є влучання та постраждалі. 

"Є влучання у припортову інфраструктуру. Постраждали два цивільні співробітники порту. Вони госпіталізовані. На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронні органи фіксують наслідки злочинів РФ", — йдеться у повідомленні Кіпера. 

Надзвичайники ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС
Процес гасіння полум'я. Фото: ДСНС

Атака на припортову інфраструктуру

Нагадаємо, під час обстрілів портової інфраструктури Одеси та області росіяни знищили понад 200 тисяч тонн українського збіжжя. Після припинення дії зернової угоди 17 липня ворог атакував термінали регіону з агропродукцією понад вісім разів.

Додамо, вночі 23 серпня збройні сили РФ вчинили обстріл, використовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни. Атака призвела до серйозних пошкоджень та руйнувань у регіоні Придунав'я.

Також ми писали, що за перше півріччя 2023 року в Одеській області значно збільшилася кількість експортних операцій. З українських портів вирушив товар до 166 країн світу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

None

Кривавий слід росіян та формула миру Зеленського: про що говоритимуть в ООН. Інтерв'ю з Кислицею

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:25 Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз