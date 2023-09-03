В Одеській ОВА розповіли про наслідки нічної атаки

Наслідки влучання у припортову інфраструктуру. Фото: ДСНС

Сьогодні вночі ворог вкотре атакував припортову інфраструктуру Одеської області. На південний регіон здійснювалася атака понад три з половиною години.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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"Є влучання у припортову інфраструктуру. Постраждали два цивільні співробітники порту. Вони госпіталізовані. На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронні органи фіксують наслідки злочинів РФ", — йдеться у повідомленні Кіпера.

Надзвичайники ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС

Процес гасіння полум'я. Фото: ДСНС

Атака на припортову інфраструктуру

Нагадаємо, під час обстрілів портової інфраструктури Одеси та області росіяни знищили понад 200 тисяч тонн українського збіжжя. Після припинення дії зернової угоди 17 липня ворог атакував термінали регіону з агропродукцією понад вісім разів.

Додамо, вночі 23 серпня збройні сили РФ вчинили обстріл, використовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни. Атака призвела до серйозних пошкоджень та руйнувань у регіоні Придунав'я.

Також ми писали, що за перше півріччя 2023 року в Одеській області значно збільшилася кількість експортних операцій. З українських портів вирушив товар до 166 країн світу.